Погибла молодая женщина, ранен ребенок: россияне обстреляли Запорожье

Российские войска ночью 18 октября нанесли два удара по Запорожью, в результате чего погибла 27-летняя женщина. Травмы различной степени тяжести получили 58-летняя женщина и 6-летний ребенок.

Об этом сообщил Михаил Семикин из Запорожской ОГА в Telegram.

Каковы подробности обстрела?

Вражеская атака привела к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры. Под удар попали два многоквартирных жилых дома, а также здание учебного заведения.

Помимо зданий, значительные повреждения получил автотранспорт местных жителей. Всего обломками и взрывной волной были повреждены 18 припаркованных автомобилей.

Как выглядит место удара в Запорожье: смотрите фото ОВА

Ликвидация последствий ночного обстрела

На местах попаданий с самого утра развернули работу коммунальные службы города. Специалисты расчищают территорию от обломков, стекла и строительного мусора, а также оказывают необходимую помощь пострадавшим жителям.

Делаем все, чтобы как можно быстрее устранить последствия ночной атаки,

– написал Михаил Семикин.

Систематические обстрелы жилых кварталов

Запорожье регулярно страдает от ударов российских войск по гражданским объектам. Напомним, ранее мы писали, как вражеские силы сбросили на город авиабомбы, что привело кобрушение пятиэтажного жилого дома и массовые жертвы.

Также ранее сообщалось о серии вражеских ударов по Запорожью, в результате которых пострадали дома рядом с учебным заведением.