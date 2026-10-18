Про це повідомив Михайло Семікін із Запорізької ОВА у Telegram.

Які подробиці обстрілу?

Ворожа атака спричинила суттєві руйнування цивільної інфраструктури. Під удар потрапили два багатоквартирні житлові будинки, а також будівля закладу освіти.

Крім будівель, значних пошкоджень зазнав автотранспорт місцевих жителів. Загалом уламками та вибуховою хвилею понівечено 18 припаркованих автомобілів.

Як виглядає місце удару в Запоріжжі: дивіться фото ОВА

Ліквідація наслідків нічного обстрілу

На місцях влучань від самого ранку розгорнули роботу комунальні служби міста. Фахівці розчищають територію від уламків, скла й будівельного сміття, а також надають необхідну допомогу постраждалим мешканцям.

Робимо все, щоб якнайшвидше усунути наслідки нічної атаки,

– написав Михайло Семікін.

Систематичні обстріли житлових кварталів

Запоріжжя регулярно потерпає від ударів російських військ по цивільних об'єктах. Нагадаємо, раніше ми писали, як ворожі сили скинули на місто авіабомби, що призвело до руйнування житлової п'ятиповерхівки та масових жертв.

Також раніше повідомлялося про серію ворожих ударів по Запоріжжю, унаслідок яких постраждали будинки поруч із закладом освіти.