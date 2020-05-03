Нормальные отношения сохранились, – Гончарук об отношениях с президентом

Алексей Гончарук отметил, что он не встречался с президентом с момента своей отставки. Несмотря на это бывший глава правительства сказал, что у него с Зеленским сохранились нормальные отношения.

Гончарук зауважив, що давно вже не зустрічався з президентом. Про це колишній прем'єр сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Актуально Коломойський прорахувався, коли почав атаку на уряд Гончарука, – Лещенко

Він додав, що нормальні людські відносини збереглися. Після відставки політики декілька разів обмінялися повідомленнями.

В особистому спілкуванні Володимир Олександрович приємна, розумна, я хочу вірити, порядна людина. Я не бачу підстав для того, щоб "палити мости". Ба більше, я думаю, що це набагато краще, ніж те, що у нас було до цього. Тобто тут є з чим порівнювати. Але, на жаль, останнім часом дуже багато помилок,

– сказав Гончарук.

Експрем'єр пов’язую це з тим, що навколо президента часто формується хибне інформаційне поле. На думку Гончарука, хибне інформаційне поле свідомо чи напівсвідомо формує оточення Зеленського.

Я думаю, що якщо раніше адвокатів співпраці з тим самим МВФ навколо нього було більше, то зараз, очевидно, їх менше,

– підсумував колишній очільник уряду.

Цікаво Відверте інтерв'ю Гончарука: чому погодився на відставку і як це вплинуло на інвесторів та МВФ

Відставка Гончарука: головне