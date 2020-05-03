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      Нормальные отношения сохранились, – Гончарук об отношениях с президентом

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      Зеленський і Гончарук
      Зеленський і Гончарук / 5 канал

      Алексей Гончарук отметил, что он не встречался с президентом с момента своей отставки. Несмотря на это бывший глава правительства сказал, что у него с Зеленским сохранились нормальные отношения.

      Гончарук зауважив, що давно вже не зустрічався з президентом. Про це колишній прем'єр сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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      Він додав, що нормальні людські відносини збереглися. Після відставки політики декілька разів обмінялися повідомленнями. 

      В особистому спілкуванні Володимир Олександрович приємна, розумна, я хочу вірити, порядна людина. Я не бачу підстав для того, щоб "палити мости". Ба більше, я думаю, що це набагато краще, ніж те, що у нас було до цього. Тобто тут є з чим порівнювати. Але, на жаль, останнім часом дуже багато помилок,
      – сказав Гончарук.

      Експрем'єр пов’язую це з тим, що навколо президента часто формується хибне інформаційне поле. На думку Гончарука, хибне інформаційне поле свідомо чи напівсвідомо формує оточення Зеленського.

      Я думаю, що якщо раніше адвокатів співпраці з тим самим МВФ навколо нього було більше, то зараз, очевидно, їх менше,
      – підсумував колишній очільник уряду.

      Цікаво Відверте інтерв'ю Гончарука: чому погодився на відставку і як це вплинуло на інвесторів та МВФ

      Відставка Гончарука: головне

      • Очолив Олексій Гончарук уряд 29 серпня. Сталося це у перший день роботи Верховної Ради дев'ятого скликання. Чутки про його відставку вже ходили давно. Долило олії у вогонь і злиття у мережу аудіозапису зустрічі нібито Гончарука, Оксани Маркарової, Якова Смолія та його заступника Катерини Рожкової.
      • Під час зустрічі, яка, ймовірно, проходила 16 грудня 2019 року, чиновники обговорювали те, як пояснити президенту Володимиру Зеленському причини зміцнення курсу гривні та стан економіки в країні.
      • Зрештою Олексій Гончарук написав заяву про відставку, але подав її не Раді, як цього вимагає закон, а президентові. Однак останній її не задовольнив і дав Гончаруку шанс. Сталося це усередині січня.
      • 28 лютого українські ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук нібито повторно написав заяву про відставку. Мовляв, його роздратували постійні повідомлення про пошуки заміни для нього.
      • Сам Гончарук неодноразово наголошував, що ніяких заяв не писав і з президентом про це не говорив. 3 березня після засідання фракції "Слуги народу", з'явилася інформація, що прем'єр Гончарук таки написав заяву про відставку. Документ надійшов до Верховної Ради на наступний день.
      • 4 березня, Верховна Рада більшістю голосів ухвалила рішення про відставку Кабінету Міністрів Гончарука. Новим прем'єром став Денис Шмигаль.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Алексей Гончарук– новости Новости Украины Денис Шмыгаль Прослушка Гончарука Владимир Зеленский Верховная Рада МВФ
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