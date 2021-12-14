"Норманди" без Путина: Зеленский может встретиться с Макроном и Шольцем

Президент Владимир Зеленский может встретиться с новоизбранным канцлером Германии Олафом Шольцем и главой Франции Эммануэлем Макроном. Это предположительно произойдет перед началом саммита Восточного партнерства.

Отметим, что сам саммит намечен на 15 декабря в Брюсселе. Как объяснили в комментарии 24 канала в Офисе Президента, вероятность такой встречи действительно существует.

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Такое мнение озвучил спикер Владимира Зеленского Сергей Никифоров. На вопрос состоится ли трехсторонняя встреча украинского президента с Макроном и Шольцем, Никифоров лаконично сказал:

Такая возможность всегда существует. Но подробнее можно будет говорить после обнародования программы визита.

Когда появится программа визита Зеленского в Брюссель – неизвестно. По словам Никифорова, это произойдет "сегодня – завтра", то есть 14–15 декабря.

Информация о возможной трехсторонней встрече в Брюсселе появилась в украинских СМИ. Предполагается, что среди тем обсуждения планируется, в частности, реализация минских договоренностей.

Ранее о возможной встрече с ссылкой на немецкие источники сообщали российские СМИ.

Отметим, что вечером 14 декабря Владимир Путин провел разговор с Эммануэлем Макроном. На сайте Кремля заявили, что обменявшись мнениями об усилиях по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в обеих странах, лидеры сосредоточились на обсуждении актуальных международных тем, в частности Украины.

Саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе: главное

В Брюсселе 15 декабря состоится саммит "Восточного партнерства". Среди основных тем обсуждения – внешняя политика России, в частности, против Украины. На саммите планируют осудить "дестабилизирующую политику" Кремля. Ожидается, что Евросоюз еще раз подтвердит свою солидарность с Украиной.

Угроза вторжения России в Украину: главное

Сообщения о наращивании войск Россией на границе Украины раздаются еще с октября 2021 года. По информации Пентагона, Кремль продолжает дестабилизировать ситуацию в регионе.

В НАТО сразу же предупредили, что полномасштабная агрессия против Украины будет иметь серьезные последствия для России. Президент США Джо Байден заявил, что в случае полномасштабной агрессии американских военных в Украине не будет. Однако глава Белого дома пообещал серьезные последствия.

Новоназначенный канцлер Германии Олаф Шольц выразил поддержку территориальной целостности Украины и осудил Россию.

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