Нормандский формат полностью зависит от переговоров США и России, – Климкин
Источник:24 канал
Кабмин отозвал из Верховной Рады законопроект о переходном периоде для ОРДЛО, против которого так выступал Кремль. Объяснили, что хотят доработать. Однако на самом деле это похоже на дипломатические маневры.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он считает, что эти маневры являются бессодержательными.
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"Можно маневрировать сколько угодно, но, к сожалению, сейчас нормандский формат и его успех или наоборот полностью зависим от переговоров США и России", – заверил Климкин.Справка. Законопроект о переходном периоде для Донбасса направлен на урегулирование главных понятий о предстоящей реинтеграции оккупированных территорий Украины.
Вероятные результаты встречи "нормандской четверки"
Климкин считает, что встреча советников нормандского формата будет возможностью достичь хотя бы минимального прогресса в критически важных для Украины моментах:
- уменьшение количества обстрелов;
- достижение устойчивого прекращения огня;
- разблокирование процесса обмена пленными.
"Если это будет достигнуто хотя бы на словах и будет держаться ситуативно – будем считать, что эта встреча была не напрасной. К другим, более прорывным результатам, я скептичен – до завершения американо-российских переговоров", – подытожил Климкин.
Климкин о нормандском формате: смотрите видео
Встреча нормандской четверки
- В Париже 26 января стартовала встреча советников лидеров "нормандской четверки". Глава Офиса Президента Андрей Ермак представляет на переговорах Украину.
- От Германии приехал советник канцлера Йенс Плетнер, а Францию представляет Эммануэль Бонн – советник французского президента. В то же время, присутствует и Дмитрий Козак – заместитель главы администрации Владимира Путина.
- Следует отметить, что Россия сорвала предыдущую встречу, которая должна была состояться в ноябре 2021 года.