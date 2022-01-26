Нормандский формат полностью зависит от переговоров США и России, – Климкин

Кабмин отозвал из Верховной Рады законопроект о переходном периоде для ОРДЛО, против которого так выступал Кремль. Объяснили, что хотят доработать. Однако на самом деле это похоже на дипломатические маневры.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он считает, что эти маневры являются бессодержательными.

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"Можно маневрировать сколько угодно, но, к сожалению, сейчас нормандский формат и его успех или наоборот полностью зависим от переговоров США и России", – заверил Климкин.

Вероятные результаты встречи "нормандской четверки"

Законопроект о переходном периоде для Донбасса направлен на урегулирование главных понятий о предстоящей реинтеграции оккупированных территорий Украины.

Климкин считает, что встреча советников нормандского формата будет возможностью достичь хотя бы минимального прогресса в критически важных для Украины моментах:

уменьшение количества обстрелов;

достижение устойчивого прекращения огня;

разблокирование процесса обмена пленными.

"Если это будет достигнуто хотя бы на словах и будет держаться ситуативно – будем считать, что эта встреча была не напрасной. К другим, более прорывным результатам, я скептичен – до завершения американо-российских переговоров", – подытожил Климкин.

Климкин о нормандском формате: смотрите видео

Встреча нормандской четверки