Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він вважає, що ці маневри є беззмістовними.
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"Можна маневрувати скільки завгодно, але, на жаль, зараз нормандський формат і його успіх або навпаки повністю залежний від переговорів США та Росії", – запевнив Клімкін.
Ймовірні результати зустрічі "нормандської четвірки"
Клімкін вважає, що зустріч радників нормандського формату буде можливістю досягти хоча б мінімального прогресу у критично важливих для України моментах:
- зменшення кількості обстрілів;
- досягнення сталого припинення вогню;
- розблокування процесу обміну полоненими.
"Якщо це буде досягнуто хоча б на словах і буде триматися ситуативно – вважатимемо, що ця зустріч була не даремна. До інших, більш проривних результатів, я скептичний – до завершення американсько-російських перемовин", – підсумував Клімкін.
Клімкін про нормандський формат: дивіться відео
Зустріч нормандської четвірки
- У Парижі 26 січня стартувала зустріч радників лідерів "нормандської четвірки". Глава Офісу Президента Андрій Єрмак представляє на переговорах Україну.
- Від Німеччини приїхав радник канцлера Єнс Плетнер, а Францію представляє Еммануель Бонн – радник французького президента. Водночас присутній і Дмитро Козак – заступник голови адміністрації Володимира Путіна.
- Варто зауважити, що Росія зірвала попередню зустріч, яка мала відбутися у листопаді 2021 року.