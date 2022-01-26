Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він вважає, що ці маневри є беззмістовними.

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"Можна маневрувати скільки завгодно, але, на жаль, зараз нормандський формат і його успіх або навпаки повністю залежний від переговорів США та Росії", – запевнив Клімкін.

Довідка. Законопроєкт про перехідний період для Донбасу спрямований на врегулювання головних понять щодо майбутньої реінтеграції окупованих територій України.

Ймовірні результати зустрічі "нормандської четвірки"

Клімкін вважає, що зустріч радників нормандського формату буде можливістю досягти хоча б мінімального прогресу у критично важливих для України моментах:

зменшення кількості обстрілів;

досягнення сталого припинення вогню;

розблокування процесу обміну полоненими.

"Якщо це буде досягнуто хоча б на словах і буде триматися ситуативно – вважатимемо, що ця зустріч була не даремна. До інших, більш проривних результатів, я скептичний – до завершення американсько-російських перемовин", – підсумував Клімкін.

Клімкін про нормандський формат: дивіться відео

Зустріч нормандської четвірки