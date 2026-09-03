Этот судебный процесс является частью борьбы за возвращение активов, экспроприированных Россией в 2014 году во время аннексии Крыма. Об этом сообщает "Нафтогаз".

Подробности задержания судна

Губернатор Шпицбергена во исполнение постановления суда обеспечил арест судна 2 сентября.

По решению арбитража судно не может покидать место своего нахождения, а норвежские власти в настоящее время решают вопрос о пассажирах, находящихся на борту.

Отметим, что "Профессор Молчанов" принадлежит России и используется для коммерческих экспедиционных круизов.

Меры по изъятию имущества стали результатом отказа Москвы выполнять решение арбитражного суда в Гааге от апреля 2023 года. Тогда арбитраж обязал Россию выплатить "Нафтогазу" 4,22 миллиарда долларов плюс проценты и судебные издержки за конфискованные активы в Крыму.

Россия не может уйти от ответственности, просто отказываясь выполнять международное арбитражное решение. Мы продолжим розыскивать российские активы по всему миру, пока присужденная "Нафтогазу" и другим компаниям группы "Нафтогаз" компенсация не будет выплачена,

– отметил исполняющий обязанности председателя правления Сергей Федоренко.

Напомним, в 2024 году первым государством, которое начало арестовывать российскую собственность для обеспечения компенсации "Нафтогазу", стала Финляндия.