Цей судовий процес є частиною боротьби за повернення активів, експропрійованих Росією у 2014 році під час анексії Криму. Про це повідомляє Нафтогаз.

Подробиці затримання судна

Губернатор Шпіцбергену на виконання постанови суду забезпечив арешт плавзасобу 2 вересня.

За рішенням арбітражу, судно не може залишати місце свого перебування, а норвезькі органи влади наразі вирішують питання щодо пасажирів, які перебувають на борту.

Зауважимо, що "Професор Молчанов" належить Росії та використовується для комерційних експедиційних круїзів.

Заходи з вилучення майна стали результатом відмови Москви виконувати рішення арбітражного суду в Гаазі від квітня 2023 року. Тоді арбітраж зобов'язав Росію сплатити "Нафтогазу" 4,22 мільярда доларів плюс відсотки та судові витрати за конфісковані активи у Криму.

Росія не може уникнути відповідальності, просто відмовляючись виконувати міжнародне арбітражне рішення. Ми продовжимо розшукувати російські активи по всьому світу, доки присуджена "Нафтогазу" та іншим компаніям групи "Нафтогаз" компенсація не буде сплачена,

– зазначив виконувач обов'язків голови правління Сергій Федоренко.

Нагадаємо, у 2024 році першою державою, яка почала арештовувати російську власність задля забезпечення компенсації "Нафтогазу", стала Фінляндія.

Тим часом російська сторона зібралася оскаржувати рішення норвезької влади, заявив міністр з розвитку Далекого Сходу та Арктики Олексій Чекунков на Східному економічному форумі у Владивостоці.

Він стверджує, що арешт судна нібито порушує міжнародне право, оскільки "Професор Молчанов" є державним судном та виконує наукові, дослідницькі та навігаційні завдання.