Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, как эти системы помогут в защите неба. NASAMS имеет малую дальность – всего 40 километров, но надежно перекрывает средний город по периметру.
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Комплекс содержит несколько компонентов:
- радиолокационная станция;
- командная машина, в которой находится экипаж;
- несколько пусковых установок – 4–8.
Поскольку в сообщении о дополнительных NASAMS речь шла о десяти пусковых установках, то можно предположить, что это два комплекса. Однако неизвестно, сколько именно оборудования получит Украина.
О "начинке" NASAMS
Комплекс использует ракету "воздух – воздух" AIM-120, которую в свое время сняли с истребителя F-16. Надо сказать, что подобное сделали не только с NASAMS.
Ракеты, которые ранее запускали с авиации, также имеют немецкий ЗРК IRIS-T SLM и итальянско-французский ЗРК SAMP/T.
В этом тысячелетии основные производители зенитно-ракетных комплексов взяли лучшие ракеты, которые используются последние несколько десятков лет и хорошо себя показали с самолетов, и собрали такие пусковые установки,
– отметил Свитан.
Противовоздушная оборона Украины: последние новости
- В вечернем обращении 2 февраля Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыли еще две системы ПВО. Президент не уточнил, какие именно, но отметил, что они "сбивают все".
- Несмотря на проблемы с бюджетом у США, страна будет поставлять вооружение для украинской ПВО. Существует ряд законтрактованных возможностей в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI).
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