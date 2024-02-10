Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан объяснил 24 Каналу, как эти системы помогут в защите неба. NASAMS имеет малую дальность – всего 40 километров, но надежно перекрывает средний город по периметру.

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Комплекс содержит несколько компонентов:

радиолокационная станция;

командная машина, в которой находится экипаж;

несколько пусковых установок – 4–8.

Поскольку в сообщении о дополнительных NASAMS речь шла о десяти пусковых установках, то можно предположить, что это два комплекса. Однако неизвестно, сколько именно оборудования получит Украина.

Обратите внимание! Первые комплексы NASAMS Украина получила 7 ноября 2023 года.

О "начинке" NASAMS

Комплекс использует ракету "воздух – воздух" AIM-120, которую в свое время сняли с истребителя F-16. Надо сказать, что подобное сделали не только с NASAMS.

Ракеты, которые ранее запускали с авиации, также имеют немецкий ЗРК IRIS-T SLM и итальянско-французский ЗРК SAMP/T.

В этом тысячелетии основные производители зенитно-ракетных комплексов взяли лучшие ракеты, которые используются последние несколько десятков лет и хорошо себя показали с самолетов, и собрали такие пусковые установки,

– отметил Свитан.

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