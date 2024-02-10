Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, як ці системи допоможуть у захисті неба. NASAMS має малу дальність – лише 40 кілометрів, але надійно перекриває середнє місто за периметром.

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Комплекс містить кілька компонентів:

радіолокаційна станція;

командна машина, у якій перебуває екіпаж;

кілька пускових установок – 4–8.

Оскільки в повідомленні про додаткові NASAMS ішлось про десять пускових установок, то можна припустити, що це два комплекси. Однак невідомо, скільки саме обладнання отримає Україна.

Зверніть увагу! Перші комплекси NASAMS Україна отримала 7 листопада 2023 року.

Про "начинку" NASAMS

Комплекс використовує ракету "повітря – повітря" AIM-120, яку свого часу зняли з винищувача F-16. Треба сказати, що подібне зробили не лише з NASAMS.

Ракети, які раніше запускали з авіації, також мають німецький ЗРК IRIS-T SLM та італійсько-французький ЗРК SAMP/T.

У цьому тисячолітті основні виробники зенітно-ракетних комплексів взяли найкращі ракети, які використовуються останні кількадесят років і гарно себе показали з літаків, і зібрали такі пускові установки,

– зазначив Світан.

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