Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив 24 Каналу, як ці системи допоможуть у захисті неба. NASAMS має малу дальність – лише 40 кілометрів, але надійно перекриває середнє місто за периметром.
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Комплекс містить кілька компонентів:
- радіолокаційна станція;
- командна машина, у якій перебуває екіпаж;
- кілька пускових установок – 4–8.
Оскільки в повідомленні про додаткові NASAMS ішлось про десять пускових установок, то можна припустити, що це два комплекси. Однак невідомо, скільки саме обладнання отримає Україна.
Про "начинку" NASAMS
Комплекс використовує ракету "повітря – повітря" AIM-120, яку свого часу зняли з винищувача F-16. Треба сказати, що подібне зробили не лише з NASAMS.
Ракети, які раніше запускали з авіації, також мають німецький ЗРК IRIS-T SLM та італійсько-французький ЗРК SAMP/T.
У цьому тисячолітті основні виробники зенітно-ракетних комплексів взяли найкращі ракети, які використовуються останні кількадесят років і гарно себе показали з літаків, і зібрали такі пускові установки,
– зазначив Світан.
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