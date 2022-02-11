Норвегия не рекомендует своим гражданам путешествия в Украину, Беларусь и Россию
11 февраля 2022 , 21:10Читати новину українською
Источник:Regjeringen.no
В МИД Новергии призвали своих граждан воздержаться от путешествий в Украину. Также людям советуют не ездить в Беларусь (кроме Минска) и Россию.
Пресс-служба МИД Норвегии сообщила, что ситуация с безопасностью остается сложной. Поэтому гражданам Норвегии рекомендуют использовать коммерческие пути и уехать из Украины, Беларуси и России.
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В МИД подчеркнули, что рекомендации вступают в силу немедленно.
В случае ухудшения ситуации с безопасностью МИД будет иметь ограниченные возможности помогать гражданам Норвегии в этих районах,
– говорится в сообщении.
Какие рекомендации дают людям
- Тщательно оценить собственную безопасность;
- обратиться в свою страховую компанию за любой практической помощью;
- следить за сообщениями в надежных национальных и международных СМИ.
Какие страны уже призвали граждан уехать из Украины
- Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал граждан США уехать из Украины. Американцы сообщили, что в случае военных действий их не смогут эвакуировать.
- Аналогичный призыв к своим гражданам обнародовал МИД Японии. Людям рекомендуют воспользоваться безопасными способами для выезда. В частности, речь идет о коммерческих авиарейсах.
- Также уехать из Украины советуют своим гражданам Черногория, Нидерланды, Израиль.
- Между тем, Южная Корея запретила своим гражданам посещать Украину.
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