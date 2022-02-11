Норвегия не рекомендует своим гражданам путешествия в Украину, Беларусь и Россию

11 февраля 2022 , 21:10
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Источник:

Regjeringen.no

В МИД Новергии призвали своих граждан воздержаться от путешествий в Украину. Также людям советуют не ездить в Беларусь (кроме Минска) и Россию.

Пресс-служба МИД Норвегии сообщила, что ситуация с безопасностью остается сложной. Поэтому гражданам Норвегии рекомендуют использовать коммерческие пути и уехать из Украины, Беларуси и России.

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В МИД подчеркнули, что рекомендации вступают в силу немедленно.

В случае ухудшения ситуации с безопасностью МИД будет иметь ограниченные возможности помогать гражданам Норвегии в этих районах,
– говорится в сообщении.

Какие рекомендации дают людям

  • Тщательно оценить собственную безопасность;
  • обратиться в свою страховую компанию за любой практической помощью;
  • следить за сообщениями в надежных национальных и международных СМИ.

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Автор: Мар'яна Бекало