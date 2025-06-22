Норвежская компания-производитель NASAMS открыла офис в Украине, –Зеленский

Норвегия продолжает помогать Украине с оружием и готова инвестировать деньги в совместное производство систем. В Украине даже открыли офис компании Kongsberg Defence & Aerospace, которая производит NASAMS – действенное вооружение для противовоздушной обороны.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского.

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Украина и Норвегия делают совместные шаги для обороны от России

Министр обороны Норвегии посетил Украину и встретился с президентом. Во время их разговора было озвучено решение о выделении 400 миллионов долларов для производства оружия. Это новая инвестиция, которая прежде всего нацелена на изготовление дронов и систем ПВО.

Мы работаем вместе и работаем для того, чтобы создать все условия и производить ПВО в Украине, производить с партнерами, с Норвегией, шаги к этому мы делаем. Открыт уже офис в Украине одной из крупнейших европейских оборонных компаний – крупнейшей норвежской оборонной компании Kongsberg Defence & Aerospace. И максимально мы все ускоряем,

– рассказал Владимир Зеленский.

Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), которая производит системы NASAMS, отныне будет работать и в Украине. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин отметил, что между норвежские и украинские специалисты обсуждают совместные проекты, к которым привлекут как государственные, так и частные предприятия.

Эта компания является мощным игроком на международном рынке оборонных и аэрокосмических систем. KDA подписала Меморандумы о взаимопонимании с двумя украинскими компаниями. Благодаря этому сотрудничеству Украина сможет развиваться в сфере производства воздушных и морских беспилотных систем, средств ПВО и другого высокотехнологичного вооружения. Указанные проекты будут действовать под четкой координацией на межправительственном уровне и при поддержке европейских партнеров.