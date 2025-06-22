Про це пише 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського.

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Україна та Норвегія роблять спільні кроки для оборони від Росії

Міністр оборони Норвегії відвідав Україну та зустрівся з президентом. Під час їхньої розмови було озвучене рішення про виділення 400 мільйонів доларів для виробництва зброї. Це нова інвестиція, яка передусім націлена на виготовлення дронів та систем ППО.

Ми працюємо разом і працюємо для того, щоб створити всі умови й виробляти ППО в Україні, виробляти з партнерами, з Норвегією, кроки до цього ми робимо. Відкрито вже офіс в Україні однієї з найбільших європейських оборонних компаній – найбільшої норвезької оборонної компанії Kongsberg Defence & Aerospace. І максимально ми все прискорюємо,

– розповів Володимир Зеленський.

Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), яка виготовляє системи NASAMS, відтепер працюватиме і в Україні. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін зазначив, що між норвезькі та українські фахівці обговорюють спільні проєкти, до яких залучать як державні, так і приватні підприємства.

Ця компанія є потужним гравцем на міжнародному ринку оборонних та аерокосмічних систем. KDA підписала Меморандуми про взаєморозуміння з двома українськими компаніями. Завдяки цій співпраці Україна зможе розвиватися у сфері виробництва повітряних і морських безпілотних систем, засобів ППО та іншого високотехнологічного озброєння. Зазначені проєкти діятимуть під чіткою координацією на міжурядовому рівні та за підтримки європейських партнерів.