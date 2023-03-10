Норвегия в сотрудничестве с США передает Украине еще 2 взвода NASAMS

Норвегия передаст Украине еще 2 полностью укомплектованных взвода системы ПВО NASAMS. Это произойдет в сотрудничестве с Соединенными Штатами.

Об этом говорится в заявлении правительства Норвегии. Следует отметить, что министр обороны страны 10 марта был с визитом в Киеве. Там он встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым и президентом Владимиром Зеленским.

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Норвегия передает Украине еще два взвода NASAMS

Норвегия в сотрудничестве с Соединенными Штатами предоставит Украине две полноценные огневые установки NASAMS.

Украина предстала перед критической необходимостью защищаться от ракетных ударов, и Норвегия поможет в этом,

– отметил министр обороны Бьорн Арильд Грамм.

Две огневые установки NASAMS, которые Норвегия передаст в сотрудничестве с Соединенными Штатами, станут дополнением к двум установкам, предоставленным США минувшей осенью.

Украинское ПВО еще необходимо усиливать

Взвод насчитывает 3 – 4 пусковые установки, каждая из которых несет 6 ракет AMRAAM, а также радиолокационную станцию, пункт управления огнем и единицу техники с электрооптической камерой.

ЗРК NASAMS доказали свою эффективность как система противовоздушной обороны. Добавление еще двух огневых установок значительно улучшит способность нашего государства защищать свои города и критически важные объекты инфраструктуры от российских ракетных атак. Норвегия научит украинский персонал обслуживать и эксплуатировать систему.

"Ранее Норвегия уже предоставляла оборудование и тренинги в рамках американской помощи Украине по программе NASAMS. Эти пожертвования были высоко оценены и способствовали отражению ракетных атак", – добавил Грамм.

По его словам, продолжение российских атак на украинскую инфраструктуру подчеркивает необходимость дальнейшего усовершенствования противовоздушной обороны Украины.

"Украина неоднократно обращалась к международным партнерам с просьбой предоставить больше и лучшие системы противовоздушной обороны", – отметил министр обороны Норвегии.

По информации NRK, Норвегия предоставляет пусковые установки, а США – радиолокационные станции для них. Норвегия также внесла свой вклад в подготовку к развертыванию двух взводов, которые ранее предоставили США.