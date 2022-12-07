Первая за пределами ЕС: Норвегия выделила 14,5 миллиона евро для тренировки ВСУ

7 декабря 2022, 08:37
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ЕП

Норвегия выделила почти 15 миллионов евро в Миссию Европейского Союза по оказанию военной помощи в поддержку Украины (EUMAM Ukraine) на 2023 год. Норвегия стала первой страной за пределами ЕС, внесшей финансовый вклад в Европейский фонд мира.

Соответствующее соглашение Европейский союз и Норвегия подписали во вторник. Последняя передает на функционирование миссии 150 миллионов норвежских крон, а это примерно 14,5 миллиона евро.

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Сегодняшнее подписание формализует это решение и обеспечит вступление соглашения в силу и эффективный вклад Норвегии в тренировку и оснащение Вооруженных Сил Украины в рамках Миссии ЕС по оказанию военной помощи,
– говорится в сообщении.

Норвегия подтвердила поддержку Украины

Совет ЕС подчеркнул, что Норвегия стала первой страной за пределами ЕС, внесшей финансовый вклад в Европейский фонд мира, "что является подтверждением тесного сотрудничества Норвегии с ЕС в вопросах безопасности и обороны, а также ее твердой поддержки Украины в защите свободы и суверенитета".

Финансовая поддержка Норвегией миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине даст дополнительный толчок для подготовки и оснащения Вооруженных Сил Украины, продолжающих свою мужественную борьбу против российской агрессии,
– подчеркнул глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Что предполагает тренировочная миссия EUMAM Ukraine

  Уже 24 страны Евросоюза предоставили свои предложения по участию в новой миссии по обучению украинских военных. Новая тренировочная миссия ЕС для военных ВСУ (EUMAM Ukraine) достигла полной оперативной готовности, будет действовать на территории стран-членов ЕС. Мандат миссии сначала будет продолжаться 2 года, а финансовый ориентир общих расходов на этот период составит 106,7 миллиона евро. Венгрия не поддержала создание миссии.
Автор: Анастасія Лукашевська