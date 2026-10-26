Норвежский депутат незаконно ввез дроны в Украину: правительству пришлось изменить закон 50-х годов

Норвежский депутат Петер Фрелих совместно с организацией "Fritt Ukraina" незаконно доставил в Украину дроны с тепловизорами. Политик пошел на нарушение из-за задержек на таможне и заявил, что не сожалеет об этом.

Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Как норвежский депутат отправил дроны

Норвежская таможня задержала партию беспилотников в связи с действием законодательства, принятого еще в 1950-х годах.

Устаревшие нормы запрещали свободный вывоз оборудования с тепловизорами без специальных разрешений.

После задержания груза Петер Фрелих сразу обратился непосредственно к правительству Норвегии. Он подчеркнул, что ситуация на фронте является срочной, а любая задержка с поставкой оборудования будет стоить жизни украинским военным.

Несмотря на юридические запреты, представители Fritt Ukraina все же смогли переправить дроны с тепловизорами в Украину. Уже на следующий день организация получила сообщение от правительства об ускорении рассмотрения этого вопроса.

В результате норвежские чиновники изменили нормативные правила экспорта. Отныне граждане Норвегии имеют право официально отправлять гражданские беспилотники в Украину.

Петер Фрелих подтвердил, что сознательно пошел на нарушение устаревшего законодательства, чтобы помочь украинским защитникам. Политик подчеркнул, что не жалеет о своем поступке.

Напомним, что Украина рассчитывает на помощь в виде ракет-перехватчиков от Норвегии. Глава Минобороны Украины Евгений Хмара обсудил с норвежским коллегой Торе Сандвиком срочное увеличение запасов.