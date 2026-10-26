Норвезький депутат нелегально провіз дрони в Україну: уряду довелося змінити закон 50-х років

Норвезький депутат нелегально провіз дрони в Україну / Lise Åserud/NTB/TT
Норвезький депутат Петер Фреліх разом із організацією Fritt Ukraina незаконно доправив в Україну дрони з тепловізорами. Політик пішов на порушення через затримки на митниці й заявив, що не шкодує про це.
Про це повідомляє видання Aftonbladet.
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Як норвезький депутат відправив дрони
Норвезька митниця зупинила партію безпілотників через дію законодавства, ухваленого ще у 1950-х роках.
Застарілі норми забороняли вільне вивезення обладнання з тепловізорами без спеціальних дозволів.
Після зупинки вантажу Петер Фреліх одразу звернувся безпосередньо до уряду Норвегії. Він наголосив, що ситуація на фронті є терміновою, а будь-яка затримка постачання обладнання коштуватиме життя українським військовим.
Попри юридичні заборони, представники Fritt Ukraina все ж змогли переправити дрони з тепловізорами до України. Вже наступного дня організація отримала повідомлення від уряду про прискорення розгляду цього питання.
У результаті норвезькі урядовці змінили нормативні правила експорту. Відтепер громадяни Норвегії мають право офіційно відправляти цивільні безпілотники в Україну.
Петер Фреліх підтвердив, що свідомо пішов на порушення застарілого законодавства задля допомоги українським захисникам. Політик підкреслив, що не шкодує про свій вчинок.
Нагадаємо, що Україна чекає на допомогу ракетами-перехоплювачами від Норвегії. Глава Міноборони України Євгеній Хмара обговорив із норвезьким колегою Торе Сандвіком термінове збільшення запасів.
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