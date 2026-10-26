Норвезький депутат нелегально провіз дрони в Україну: уряду довелося змінити закон 50-х років

Про це повідомляє видання Aftonbladet.

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Як норвезький депутат відправив дрони

Норвезька митниця зупинила партію безпілотників через дію законодавства, ухваленого ще у 1950-х роках.

Застарілі норми забороняли вільне вивезення обладнання з тепловізорами без спеціальних дозволів.

Після зупинки вантажу Петер Фреліх одразу звернувся безпосередньо до уряду Норвегії. Він наголосив, що ситуація на фронті є терміновою, а будь-яка затримка постачання обладнання коштуватиме життя українським військовим.

Попри юридичні заборони, представники Fritt Ukraina все ж змогли переправити дрони з тепловізорами до України. Вже наступного дня організація отримала повідомлення від уряду про прискорення розгляду цього питання.

У результаті норвезькі урядовці змінили нормативні правила експорту. Відтепер громадяни Норвегії мають право офіційно відправляти цивільні безпілотники в Україну.

Петер Фреліх підтвердив, що свідомо пішов на порушення застарілого законодавства задля допомоги українським захисникам. Політик підкреслив, що не шкодує про свій вчинок.

Нагадаємо, що Україна чекає на допомогу ракетами-перехоплювачами від Норвегії. Глава Міноборони України Євгеній Хмара обговорив із норвезьким колегою Торе Сандвіком термінове збільшення запасів.