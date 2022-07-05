Носили вышиванку, но были завербованы, – Долимбаев о мариупольцах, перешедших на сторону россиян

К сожалению, во время российско-украинской войны некоторые из непонятных соображений переходят на сторону захватчиков и начинают сотрудничать с ними. Так случилось и во временно оккупированном Мариуполе.

Об этом 24 каналу сообщил мариупольский волонтер Кирилл Долимбаев. Он рассказал подробнее, что происходит сейчас во временно оккупированном Россией украинском городе.

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Были якобы проукраинским активом

Мы видим, что некоторые люди, которые носили вышиванку, были завербованы россиянами,

– отметил Долимбаев.

Он подчеркнул, что их переход на сторону российских оккупантов был неожиданностью. По словам волонтера, этих людей он знал как проукраинский актив.

Однако оказалось, что, к сожалению, они были уже завербованы россиянами,

– заметил он.

Также Долимбаев подчеркнул, что большинство актива украинских волонтеров уехали из оккупированного Мариуполя. Кроме того, отметил, что сейчас они создали в разных городах Украины ряд проектов, которые занимаются помощью военным и пострадавшим от российской агрессии.

Живой щит из мариупольцев

Волонтер также рассказал, что сейчас российские захватчики во временно оккупированном городе строят что-то под названием "жилье для мариупольцев", якобы "пострадавших" от "националистических батальонов".

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Однако на самом деле захватчики строят военную базу, куда хотят заселить несколько местных жителей, чтобы прикрываться ими как живым щитом.

Долимбаев рассказал о завербованных мариупольцах: смотрите видео



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