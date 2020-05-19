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Ностальгия по "кучмовским временам": почему Зеленский использует кадровую политику прошлого

Политбюро - Читати новину українською

О рейтингах Президентов Украины и интервью Дмитрия Гордона – в программе "Политбюро" на 24 канале рассказали нардеп из “Слуги народа” Никита Потураев, нардеп из “Европейской солидарности” Николай Княжицкий, заместительница министра информационной политики Татьяна Попова, журналисты – Сергей Иванов, Иван Верстюк, Татьяна Даниленко.

В останньому опитуванні групи "Рейтинг" в українців поцікавилися, хто найкращий президент в історії України. Першість отримав Леонід Кучма – за нього віддали свій голос 20% опитаних. На другому місці – Володимир Зеленський – 16%, а на третьому – Леонід Кравчук з результатом 13%. Про це повідомили у програмі "Політбюро" на 24 каналі.

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Журналіст видання "Новое Время" Іван Верстюк у прямому ефірі прокоментував, що Володимир Зеленський дуже вдало зіграв на ностальгійному тренді. А саме за "кучмівськими часами" – передбачуваною та зрозумілою картинкою світу. Коли працюєш на заводах, отримуєш зарплату, видають квартиру і все добре.

Президент України
Результати опитування групи "Рейтинг" / Скриншот з відео

Він пояснив, що Зеленський в своїй кадровій політиці витягає з колоди карт людей з минулих епох. Це і Василь Цушко, який хотів бути головою митниці, і Олексій Любченко, який буде очолювати податкову службу.

Зеленський розуміє, що найбільшу підтримку він має на Сході України, де ностальгійні настрої завжди були сильними. Якщо подивитися на соціологію, то Донецька та Луганська область завжди мали найбільшу ностальгію. Її пік саме на окупованих територіях Донбасу,
– повідомив Іван Верстюк.

"Зеленський хоче показати, що він здатний повернути стару передбачувану картинку зрозумілого та простого життя. Яким українці й самі не пам’ятають, коли жили", – додав Верстюк.

Інтерв'ю Гордона це шоу-бізнес дуже низької якості

Інтерв'ю Дмитра Гордона з Поклонською та Гіркіним – це точно не журналістика. Це шоу-бізнес дуже низької якості, а виправдання про співпрацю з українськими спецслужбами – маячня. Таку думку в ефірі програми "Політ.бюро" висловив журналіст Сергій Іванов. Він додав, що те саме роблять і російські та інші відеоблогери.

"Хтось випускає гази і підпалює запальничкою, хтось тестує страви, хтось їсть черв'яків – це шок-контент, який дуже розповсюджений в ютубі. Зокрема, в російському ютуб-сегменті. Нічого спільного з журналістикою це немає", – сказав Іванов.

Чому так вважає журналіст – читайте тут.

Про покарання Гордона через скандальне інтерв'ю

Депутат Микола Княжицький заявив, що Дмитро Гордон, як громадянин України, пропагував тероризм, а це підлягає під статтю. А у держави є важелі впливу, щоб це припинити та покарати таких людей.

Таку думку він озвучив в ефірі програми "Політбюро" та пояснив, що згідно з законодавством України, інтерв'ю Гордона з Поклонською та Гіркіним – це сприяння тероризму, адже він показав з позитивного боку терористів.

Чи можна вважати скандальне інтерв'ю журналістикою – читайте тут.

Скандальні інтерв'ю Дмитра Гордона: що відомо

Більше – дивіться у відео.

Автор: Дарья Кудимова
Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Медиа Европейская солидарность Слуга народа Дмитрий Гордон Леонид Кучма Леонид Кравчук Владимир Зеленский Политбюро
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