Ностальгія за "кучмівськими часами": чому Зеленський використовує кадрову політику минулого

Про рейтинги Президентів України та інтерв'ю Дмитра Гордона – у програмі "Політбюро" на 24 каналі розповіли нардеп “Слуги народу” Микита Потураєв, нардеп “Європейської солідарності” Микола Княжицький, заступниця Міністра інформаційної політики Тетяна Попова, журналісти – Сергій Іванов, Іван Верстюк, Тетяна Даниленко.

В останньому опитуванні групи "Рейтинг" в українців поцікавилися, хто найкращий президент в історії України. Першість отримав Леонід Кучма – за нього віддали свій голос 20% опитаних. На другому місці – Володимир Зеленський – 16%, а на третьому – Леонід Кравчук з результатом 13%. Про це повідомили у програмі "Політбюро" на 24 каналі.

Цікаво Ахметов у розпачі, – експерт про наслідки енергетичної кризи для олігархів

Журналіст видання "Новое Время" Іван Верстюк у прямому ефірі прокоментував, що Володимир Зеленський дуже вдало зіграв на ностальгійному тренді. А саме за "кучмівськими часами" – передбачуваною та зрозумілою картинкою світу. Коли працюєш на заводах, отримуєш зарплату, видають квартиру і все добре.



Результати опитування групи "Рейтинг" / Скриншот з відео

Він пояснив, що Зеленський в своїй кадровій політиці витягає з колоди карт людей з минулих епох. Це і Василь Цушко, який хотів бути головою митниці, і Олексій Любченко, який буде очолювати податкову службу.

Зеленський розуміє, що найбільшу підтримку він має на Сході України, де ностальгійні настрої завжди були сильними. Якщо подивитися на соціологію, то Донецька та Луганська область завжди мали найбільшу ностальгію. Її пік саме на окупованих територіях Донбасу,

– повідомив Іван Верстюк.

"Зеленський хоче показати, що він здатний повернути стару передбачувану картинку зрозумілого та простого життя. Яким українці й самі не пам’ятають, коли жили", – додав Верстюк.

Інтерв'ю Гордона це шоу-бізнес дуже низької якості

Інтерв'ю Дмитра Гордона з Поклонською та Гіркіним – це точно не журналістика. Це шоу-бізнес дуже низької якості, а виправдання про співпрацю з українськими спецслужбами – маячня. Таку думку в ефірі програми "Політ.бюро" висловив журналіст Сергій Іванов. Він додав, що те саме роблять і російські та інші відеоблогери.

"Хтось випускає гази і підпалює запальничкою, хтось тестує страви, хтось їсть черв'яків – це шок-контент, який дуже розповсюджений в ютубі. Зокрема, в російському ютуб-сегменті. Нічого спільного з журналістикою це немає", – сказав Іванов.

Чому так вважає журналіст – читайте тут.

Про покарання Гордона через скандальне інтерв'ю

Депутат Микола Княжицький заявив, що Дмитро Гордон, як громадянин України, пропагував тероризм, а це підлягає під статтю. А у держави є важелі впливу, щоб це припинити та покарати таких людей.

Таку думку він озвучив в ефірі програми "Політбюро" та пояснив, що згідно з законодавством України, інтерв'ю Гордона з Поклонською та Гіркіним – це сприяння тероризму, адже він показав з позитивного боку терористів.

Чи можна вважати скандальне інтерв'ю журналістикою – читайте тут.

Скандальні інтерв'ю Дмитра Гордона: що відомо

Дмитро Гордон взяв інтерв'ю у депутатки Держдуми Росії Наталією Поклонською. Згодом – ще й в лідера терористів Ігоря Гіркіна. Ці інтерв'ю викликали обурення серед журналістів і політиків. Деякі колеги Дмитра Гордона заявили, що це зловживання свободою слова.

Сам Гордон згодом заявив, що все було сплановано у співпраці з українськими спецслужбами, а згодом ці матеріали стануть основними у суді по справі про анексію Криму та розв'язання війни на Донбасі.

У СБУ також відреагувала на заяву Гордона. Там зазначили, що інтерв'ю він зробив із власної ініціативи. У такий спосіб у відомстві і не заперечили, і не підтвердили тезу Гордона про нібито "співпрацю із українськими службами".

Більше – дивіться у відео.