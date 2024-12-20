Государственные реестры Минюста пока не работают из-за масштабной кибератаки, произошедшей вечером 19 декабря. Восстановление их работы может занять до двух недель. В это время совершение нотариальных действий будет происходить с определенными изменениями. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Как нотариусы будут работать с завещаниями и наследственными договорами

В соответствии с законодательством, в Украине существует возможность совершать нотариальные действия без использования и внесения сведений Наследственного реестра, Единого реестра доверенностей и Единого реестра специальных бланков нотариальных документов.

Поэтому, пока все государственные реестры недоступны, граждане могут обращаться по поводу:

регистрации сведений о завещаниях, изменений в них или отмены;

заведения наследственных дел и наследственных договоров, изменения к ним;

расторжения наследственных договоров;

получения их дубликатов;

получение нотариального удостоверения доверенностей, прекращения их действия.

Нормативно определено, что нотариусы смогут внести сведения в реестры после восстановления их надлежащей работы.

Какие нотариальные действия не связаны с проверкой сведений в реестрах

Также пока сохраняется возможность обратиться к нотариусу за услугами, которые не связаны с проверкой сведений в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и Едином государственном реестре регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Речь идет о таких нотариальных действиях:

выдача удостоверения завещания и доверенности;

выдача дубликатов нотариальных документов, хранящихся в делах нотариуса;

удостоверение верности копий (фотокопий) документов и выписок из них;

засвидетельствование подлинности подписи на документах, в том числе засвидетельствование подлинности подписи на согласии на выезд ребенка за границу без сопровождения одного из родителей;

засвидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой;

совершение исполнительных надписей.

Кроме этого, доступна услуга заведения наследственного дела по обращению наследника.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины установила, что к кибератаке на государственные реестры, которые администрируются Минюстом, могут быть причастны российские спецслужбы. Атака готовилась несколько месяцев и признана самой масштабной за последнее время.