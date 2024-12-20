Державні реєстри Мін'юсту наразі не працюють через масштабну кібератаку, що відбулася ввечері 19 грудня. Відновлення їх роботи може зайняти до двох тижнів. У цей час вчинення нотаріальних дій відбуватиметься з певними змінами. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Як нотаріуси працюватимуть із заповітами і спадковими договорами

Відповідно до законодавства, в Україні існує можливість вчиняти нотаріальні дії без використання та внесення відомостей Спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів.

Тож, поки усі державні реєстри недоступні, громадяни можуть звертатися щодо:

реєстрації відомостей про заповіти, змін до них чи скасування;

заведення спадкових справ і спадкових договорів, зміни до них;

розірвання спадкових договорів;

отримання їхніх дублікатів;

отримання нотаріального посвідчення довіреностей, припинення їхньої дії.

Нормативно визначено, що нотаріуси зможуть внести відомості до реєстрів після відновлення їхньої належної роботи.

Які нотаріальні дії не пов'язані з перевіркою відомостей в реєстрах

Також наразі зберігається можливість звернутися до нотаріуса за послугами, які не повʼязані з перевіркою відомостей в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Йдеться про такі нотаріальні дії:

видача посвідчення заповіту та довіреності;

видача дублікатів нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса;

засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них;

засвідчення справжності підпису на документах, у тому числі засвідчення справжності підпису на згоді на виїзд дитини за кордон без супроводу одного з батьків;

засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу;

вчинення виконавчих написів.

Окрім цього, доступна послуга заведення спадкової справи за зверненням спадкоємця.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України встановила, що до кібератаки на державні реєстри, які адмініструються Мін'юстом, можуть бути причетні російські спецслужби. Атака готувалася кілька місяців і визнана наймасштабнішою за останній час.