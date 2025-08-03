Министр обороны Денис Шмыгаль анонсировал шаги для усиления авиационных возможностей Украины. ВВС усовершенствуют по стандартам НАТО.

Дорожная карта разработана на основе Доктрины воздушной мощи НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

Смотрите также "Невозможно представить": глава Минобороны выступил против экспорта оружия за границу

Какова дорожная карта усиления украинских ВВС?

Министерство обороны Украины совместно с Командованием Воздушных сил ВСУ в рамках работы Коалиции воздушных сил представили новую стратегическую Дорожную карту Президенту Украины и Верховному Главнокомандующему Владимиру Зеленскому.

Этот документ базируется на натовской Доктрине воздушной мощи – основе для применения авиационных сил Альянса с целью обеспечения безопасности и сдерживания угроз. Эта доктрина является ключевой для оборонной стратегии НАТО, и на ее основе формируется подготовка новых членов Альянса и партнеров.

Дорожная карта ориентирована на наращивание воздушного потенциала Украины и предусматривает:

интеграцию украинской авиации в объединенные операции вместе с силами НАТО;

способность наносить действенные удары по противнику во время активной фазы войны;

предотвращение продвижения противника и сдерживание его в будущем.

Дорожную карту представить Зеленскому

Структура документа соответствует ключевым функциям, определенным в натовской доктрине, что позволит Воздушным силам ВСУ внедрить стандарты Альянса и эффективнее сдерживать агрессию противника.