"Даже с более широкими полномочиями": чем может заниматься Федоров на своей вероятной новой должности

СМИ сообщали, что бывшему министру обороны Михаилу Федорову могут предложить должность "miltech czar". Возникает вопрос, как это будет выглядеть на практике.

Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, ранее уже говорилось, что для нормализации отношений между министром обороны и главнокомандующим следует ввести должность условного "генерального инспектора" – человека, который будет своеобразным посредником между ними. Однако роль Федорова может быть еще шире.

Что такое miltech czar?

По словам Уса, "miltech czar" – это должность, близкая к западной концепции. Ее обладатель будет отвечать за развитие военной составляющей и модернизацию вооруженных сил.

При Кучме и Ющенко существовала похожая идея. Тогда хотели ввести институт государственных секретарей, чтобы обеспечить определенную стабильность. Были люди, работающие при министрах. Ведь министр – политическая фигура, а секретари формально таковыми не являются. Они не зависят от конъюнктуры партии, а в большей степени отвечают за направление работы,

– отметил Ус.

Какой может быть новая должность Федорова: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, на вероятной новой должности Федоров будет активно взаимодействовать с Минобороны и Генеральным штабом. Параллельно он будет вовлечен в переговоры с партнерами и развитие военно-промышленного комплекса.

Это действительно интересные идеи. Однако есть проблема, связанная с новой должностью. Непонятно, как именно удастся разграничить полномочия между министром обороны, главнокомандующим и должностным лицом, отвечающим за военно-промышленный комплекс.