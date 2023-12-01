У нас новая фаза войны: Зеленский объяснил особенности боев зимой

С началом зимы Украина вступила в новую фазу войны. Вести военные действия в холодное время сложно и изнурительно. Кроме того, война идет не только на поле боя, но и в городах.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью агентству AP. Он отметил, что война зимой – это всегда новая фаза.

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"У нас новая фаза войны, и это факт. Война сложная. Зима в целом – это новая фаза войны", – отметил Владимир Зеленский.

Какие вызовы возникают зимой

По его словам, поскольку зима снова застала Украину во время войны, военные лидеры должны бороться с новыми, но знакомыми вызовами, поскольку война близится к концу второго календарного года.

"Морозные температуры и бесплодные поля оставляют солдат незащищенными. И есть новая угроза широкомасштабных российских воздушных нападений на города, целями которых является энергетическая инфраструктура и гражданское население", – объяснил вызовы президент.

Украинский лидер отметил, что 25 ноября Москва совершила самую масштабную атаку беспилотников за время войны, причем большинство из 75 дронов "Шахедов" враг нацелил на Киев.

"Поэтому зимняя война – это тяжело", – сказал Зеленский.

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Остановится ли контрнаступление зимой

В Генштабе ВСУ отмечают, что украинские защитники стойко держат оборону по всей линии фронта, параллельно контратакуют и закрепляются на позициях. Самая тяжелая ситуация вокруг Бахмута, Авдеевки и на левом берегу Херсонской области.

В то же время наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях продолжается.

Зимние морозы ощутимо усложняют продвижение, в том числе работу артиллерии. Как объяснил 24 Каналу офицер артиллерии одной из бригад, худшим является то, что в мороз уменьшается дальность стрельбы. То есть, сами пушки теряют в своей дальности вследствие подмерзания пороха.