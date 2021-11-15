Новая глава "слуг" Шуляк назвала самую слабую область для партии
15 ноября 2021 , 22:04Читати новину українською
Источник:24 канал
Елена Шуляк назвала область, которая является самой слабой для "Слуги народа". Однако эту ситуацию будут исправлять уже в ближайшее время.
Об этом новоизбранный глава политсилы сказала журналистам на брифинге. По ее словам, самой слабой для "Слуги народа" является Кировоградская область.
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"Если говорить о слабых организациях, то у нас есть Кировоградская область на карте нашего государства, но нет этой области на политической карте", – заявила Шуляк.
Эту проблему будут решать в первую очередь.
Пожалуй, мы начнем именно с нее для развития наших ячеек в этом направлении,
– добавила руководительница.
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Какие перемены ждут "слуг"
- Новая руководительница хочет провести так называемый аудит партии. Вероятно, будут отозваны определенные депутаты.
- Также Шуляк предлагает кое-что изменить в структуре политсилы. В частности, перезагрузить политический совет партии, создать орган повседневного оперативного управления – президиум политсовета.
- Планируют создать новый высший руководящий орган – дисциплинарную комиссию.
- Председатель Партии анонсировала подготовку новой редакции программы партии.
- Кроме этого, создадут новые форматы взаимодействия партии с фракцией.