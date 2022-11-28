Все коллаборанты покинули Новую Каховку, – Центр сопротивления
Источник:Центр национального сопротивления
Предатели продолжают убегать с временно оккупированной Херсонщины. По информации местного подполья, коллаборанты покинули Новую Каховку.
Отмечают, что город оставили не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и те, кто принимал участие в совместных с россиянами рейдах против местного населения, запугивал и заставлял жителей к сотрудничеству.
Читайте также Оккупанты расстреляли пенсионерку и ее усыновленного сына на Херсонщине: жуткие фото
Коллаборанты сбежали из Новой Каховки
В Центре национального сопротивления призвали горожан покинуть город к моменту его деоккупации Вооруженными Силами Украины.
Все активные предатели покинули город, потому что чувствуют, что его увольнение – это дело времени,
– говорится в сообщении.
Напомним, что наши военные 11 ноября уволили Херсон. Оккупанты сбежали на левый берег Днепра.
Ранее депутат Херсонского областного совета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань сообщал, что в Новой Каховке и Горностаевке ничего не изменилось – россияне все еще размещают технику и БК на промышленных объектах.
Он подчеркнул, что ВСУ уничтожают и вражескую живую силу, и командные пункты. Также он утверждает, что у оккупантов нет безопасного места и то, что они себе думали, что способны закрепиться на левом берегу и долго держать под огневым контролем весь правый берег – это не так.
Российские войска обстреливают Херсонскую область
- 23 ноября захватчики обстреляли Херсон из артиллерии. В результате обстрела погиб 73-летний мужчина. Около 9:35 россияне атаковали из "Градов". Местные жители сообщали о задымленности.
- В результате обстрела Херсона 22 ноября погибли два человека, семь получили ранения. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич заявил, что "выстрелы и плотность от врага постоянно растут". Захватчики стреляют из ствольной артиллерии, из минометов, РСЗО.
- Российские оккупанты отвели большую часть группировки в 20 километрах от Левого берега Днепра, а некоторые подразделения перебросили на другие направления.
- Вдоль побережья захватчики разместили наблюдательные пункты. В 15 – 20 километрах от берега возвели фортификационные сооружения и прикопали артиллерийскую технику, откуда ведут обстрелы.
Достойно внимания – Сергей Хлань о недавних обстрелах Херсонщины: смотрите видео