Это их привычная тактика, - ОК "Юг" об информации, что "оккупанты покинули Новую Каховку"

Вечером 23 марта появилась информация, что российские оккупанты вроде бы вышли из Новой Каховки. Впоследствии Генштаб ВСУ опроверг новость. В ОК "Юг" отметили, что оккупанты использовали уже применяемую тактику.

Наталья Гуменюк – руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" – в эфире телемарафона прокомментировала "новость" о Новой Каховке. Она отметила, что это тактика оккупантов, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Мы стараемся очищать полосу в 20 – 30 километров на Левом берегу Днепра, – Гуменюк

Прозвучавшее сообщение о том, что они покидают Новую Каховку является признаком тактики, которую мы наблюдаем в исполнении врага время от времени,

– заявила Гуменюк.

Она подчеркнула, что эту тактику прозрачно прослеживали раньше. Когда российские оккупанты усиленно упаковывают свои чемоданы и отправляют в Россию все, что смогли наворовать, это означает репетицию нового "жеста". Гуменюк добавила, что это – уже примета.

В ОК "Юг" сейчас наблюдают динамику процессов. В то же время, Гуменюк не исключает, что это может быть попытка психологического влияния на местное население и силы обороны.

Сообщение о Новой Каховке – что происходило

Генштаб ВСУ во время вечернего обращения сообщил, что российские военные вышли из Новой Каховки. Никаких других деталей не было. Впоследствии Генштаб ВСУ опубликовал опровержение новости. Речь шла о том, что информацию опубликовали в результате некорректного использования имеющихся данных. Российские оккупанты – до сих пор в Новой Каховке. В то же время город непременно освободят.