В оккупированной Новой Каховке "смачные" прилеты по оккупантам

13 августа 2022 , 19:01
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Источник:

телеграмм-канал "Х****й Херсон"

На временно оккупированной территории Херсонской области продолжают греметь "хлопки". После прилетов по оккупантам там возник пожар.

Над городом поднялся столб черного дыма. В Новой Каховке раздались сирены.

Обратите внимание Раздалась серия взрывов в оккупированной Херсонской области и в Мелитополе

На месте масштабный пожар

Учитывая масштабы поднявшегося над Новой Каховкой столба дыма, можно сделать вывод, что на месте удара возник мощный пожар.

Последствия взрывов в Новой Каховке: смотрите видео

 

 

 

 

Автор: Іван Магуряк