В оккупированной Новой Каховке "смачные" прилеты по оккупантам
13 августа 2022 , 19:01Читати новину українською
Источник:телеграмм-канал "Х****й Херсон"
На временно оккупированной территории Херсонской области продолжают греметь "хлопки". После прилетов по оккупантам там возник пожар.
Над городом поднялся столб черного дыма. В Новой Каховке раздались сирены.
Обратите внимание Раздалась серия взрывов в оккупированной Херсонской области и в Мелитополе
На месте масштабный пожар
Учитывая масштабы поднявшегося над Новой Каховкой столба дыма, можно сделать вывод, что на месте удара возник мощный пожар.
Последствия взрывов в Новой Каховке: смотрите видео