Новая Каледония остается французской, – Макрон о результатах референдума

В Новой Каледонии завершился референдум о независимости. По его результатам архипелаг остается в составе Франции.

Референдум завершился с рекордно низкой явкой. На участки пришли почти половина граждан, из которых более 95% выступили против независимости.

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Макрон поприветствовал решение Новой Каледонии

Президент Эммануэль Макрон поприветствовал решение Новой Каледонии остаться в составе Франции. По его словам, Париж официально выполнил свою часть соглашения о проведении трех волеизъявлений за независимость. Президент убежден, что Франция может гордиться этим событием.

Сегодня вечером Франция прекраснее, потому что Новая Каледония решила остаться там,

– заявил Макрон.

Президент поблагодарил всех причастных к организации выборов. Макрон подчеркнул, что теперь нужно снова строить диалог между Парижем и Нумеа. В частности, нужно работать в сфере здравоохранения из-за вспышки коронавируса в Новой Каледонии.

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