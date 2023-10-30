Удар по терминалу под Харьковом: в "Новой почте" рассказали о мужчине, умершем в больнице
Источник:"Новая почта"
В результате российского удара по терминалу "Новой почты" под Харьковом погиб еще один мужчина – 25-летний Максим Ефременко. Он перенес несколько операций, но после недельной борьбы за свою жизнь умер.
Соответственно, количество погибших в результате российского ракетного удара по терминалу увеличилось до 7. Несколько дней назад в пресс-службе компании сообщали, что в реанимации находились 6 человек.
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Погибшему было всего 25 лет
В компании сообщили, что утром 30 октября в больнице погиб мужчина, находившийся на терминале "Новой почты" под Харьковом в момент ракетного удара. Он стал 7 жертвой циничной и террористической атаки России.
В "Новой почте" уточнили, что погибший – Максим Ефременко. Ему было всего 25 лет.
Максим Ефременко стал 7 жертвой ракетного удара по терминалу "Новой почты" / Фото "Новая почта"
После недельной борьбы за свою жизнь скончался Максим. У него был сложный перелом плеча, из-за которого он потерял много крови. Врачи провели ему несколько операций. Состояние было тяжелым, но стабильным. Сегодня утром Максим умер,
– сообщили в "Новой почте".
Несколько дней назад в компании сообщалось, что после первой операции Максим был на искусственной вентиляции легких. Мужчина пришел в себя и ему сделали еще одну операцию, после чего – снова ввели в медикаментозный сонРедакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Максима! Светлая память
В каком состоянии другие пострадавшие
В настоящее время в тяжелом состоянии в реанимации находится 5 человек. Среди них – Евгений, который пребывает в нейрохирургической реанимации с черепно-мозговой травмой и ранением легких. В настоящее время пострадавший пришел в себя, а медики формируют ему план лечения. Тяжелые травмы получил и сотрудник Максим. Он уже перенес несколько сложных операций – у него удалили осколки из желудка, печени и кишечника. Также одна нога Максима раздроблена ниже колена.
Еще один пострадавший – Евгений. У него многочисленные повреждения конечностей и спины. Его состояние оценивают как стабильное.
Восемь сотрудников "Новой почты" сейчас лечатся дома.