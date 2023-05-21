Как правильно упаковать танк Leopard: "Новая почта" продолжает троллить россиян из-за их фейков

Фейк россиян о том, что якобы именно через "Новую почту" Украина получает немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley, изрядно рассмешил украинцев. Сама же компания продолжает троллить россиян и решила показать, как именно она отправляет оружие.

На официальном аккаунте "Новая Почта Польша" 21 мая появилось видео, в котором сотрудники компании разъясняют, как правильно упаковать танк, чтобы доставить его в Украину. Мол, все говорят об этом, а никто не знает, как выглядит.

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Как упаковать танк Leopard

"Новая почта" решила показать, как компания "упаковывает" немецкие танки, отправляющие в Украину. Для этого использовали маленький муляж танка, который упаковали в коробку, добавили укладку и пленку с пузырьками, заклеили коробку, добавили наклейку и готово.

Этим видео компания снова потролила россиян, заявивших, что якобы именно "Новая почта" занимается доставкой западной бронетехники в Украину.

"Новая почта" тролит россиян: смотрите видео

Россияне придумали нелепый фейк

18 мая в работе "Новой почты" произошел глобальный сбой. Тогда пользователи не могли авторизироваться в приложении и воспользоваться почтоматом. Уже 19 мая работу удалось возобновить.

На фоне сбоя в "Новой почте" россияне начали кичиться тем, что сломали якобы сотни серверов компании, чем "исключили возможность перевозки Leopard и Bradley.

Такие фантазии россиян вызвали волну мемов в сети из-за своей крайней нелепости.