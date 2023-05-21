На офіційному акаунті "Нова Пошта Польща" 21 травня з'явилося відео, у якому працівники компанії роз'яснюють, як правильно упакувати танк, щоб доставити його до України. Мовляв, усі говорять про це, а ніхто не знає, як виглядає насправді.

Зверніть увагу "Не потягне бюджет Міноборони": у "Новій пошті" потролили росіян за вкиди про доставку танків

Як упакувати танк Leopard

"Нова пошта" вирішила показати, як компанія "упаковує" німецькі танки, які відправляють до України. Для цього використали маленький муляж танку, який упакували в коробку, додали укладку та плівку з пухирцями, заклеїли коробку, додали наклейку і готово.

Цим відео компанія знову потролила росіян, які заявили, що нібито саме "Нова пошта" займається доставкою західної бронетехніки до України.

"Нова пошта" тролить росіян: дивіться відео

Росіяни вигадали недолугий фейк

18 травня у роботі "Нової пошти" стався глобальний збій. Тоді користувачі не могли авторизуватися у застосунку та скористатися поштоматом. Уже 19 травня роботу вдалося відновити.

На тлі збою в "Новій пошті" росіяни почали хизуватися тим, що зламали буцімто сотні серверів компанії, чим "унеможливили перевезення Leopard та Bradley.

Такі фантазії росіян викликали хвилю мемів у мережі через свою крайню безглуздість.