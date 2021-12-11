Новая полиэтиленовая реальность: как привыкают супермаркеты и рынки

Полиэтилен теперь только за деньги. В Украине стартовал первый из трех этапов закона об отказе от одноразовых пакетов.

В супермаркетах, ресторанах, магазинах и рынках бесплатно пакетов никто не даст. По крайней мере, не имеет права.

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Правда, правительство не прописало, какой должна быть стоимость пакета, поэтому здесь предприниматели принимают решение самостоятельно.

Контролировать выполнение закона должна Госпродслужба. Штрафы за нарушение – немалые: от 1700 гривен. Если же поймают второй раз, заплатить придется свыше 3 тысяч гривен, в третий – 8 с половиной.

Покупатели к новым правилам относятся по-разному

Штрафуют распространяющего. Речь идет о продавце или предпринимателе.

В одном из супермаркетов отовсюду желтеют таблички с ценой на полиэтиленовый пакетик. Для некоторых покупателей это не создает неудобства, ведь они пытаются закупаться с многоразовой сумкой.

"Очень супер. Жаль, что они очень дешевые. По 15 копеек. Но я думаю, что это очень хорошо", – говорят покупатели.

Как супермаркеты и рынки привыкают к новым правилам: смотрите сюжет 24 канала

Впрочем, не все так рады нововведениям. Мнения покупателей действительно отличаются. Кто-то относится негативно и нейтрально. Есть и такие, которые носят с собой пакеты. "У меня есть свои и буду использовать свои. Из ткани", – уверяют они.

У нас был немного шквал негатива и критики. Однако думаю, что это только на первых порах, а дальше это должно было войти в привычку. Пока мы на все пластиковые пакетики экспериментально установили цену 15 копеек. Сергей Черешневский Пиар-менеджер сети супермаркетов

На рынках ситуация иная, чем в маркете

На рынках ведь не все так однозначно. Правительство цены на пакетики не установило. Не все предприниматели готовы их продавать. В ходе эксперимента пакет журналистам дают даром. Продавщица заверила, что не знает об этом нововведении.

Я, честно говоря, не очень смотрю телевидение, потому что нет времени. Однако слышала, что такое должно быть введено. Но есть ли оно сейчас, или нет, ввели, или не ввели – не знаю,

– подчеркнула она.

В остальной части рынка люди более информированы. Некоторые новому закону даже рады. Там продавцы говорят, что относятся положительно уже давно. "У нас люди положительные, эмоциональные и они придумали, что так должно быть. У всех есть сумочки, сеточки, авоськи", – говорят они.

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Продавщица уже и установила на пакеты тарифы: от 3 до 2 гривен. То, что ее коллеги по цеху пакетики еще раздают за спасибо, говорит, делают это не из зла.

"Не осознают, что уже есть такой приказ. Может, до них еще не дошло. Из сел приезжают. Может далеко. Может рано встали", – сказала продавщица.

Как найти замену пластика

Заменить пластик не так сложно. Это просто вопрос привычки. Говорят в организации "Ноль отходов Львов".

Начнем с того, что чаще всего мы покупаем овощи или фрукты. Для них есть сеточки. Они уже продаются на кассах супермаркетов или их можно купить возле фруктов. Они есть уже с 2019 года. Как вариант, можно сшить сумочку самостоятельно. Любовь Бокало Аналитик ГО "Ноль отходов Львов"

Украинцы будут отказываться от одноразовых пакетов в 3 этапа. Сейчас, собственно, стартовал первый. С 10 марта 2022 года тонкие пакеты оставят только для первичной расфасовки:

круп;

мясо;

рыбы.

С января 2023 года о тонком полиэтилене можно забыть. В продаже будут только биоразлагаемые пакетики. Однако и к этому привыкнем. Нужно немного времени и терпения.