У супермаркетах, ресторанах, магазинах та на ринках безплатно пакетів ніхто не дасть. Принаймні не має права.

До теми "Цей народ не перемогти": як українці обходять обмеження щодо поліетиленових пакетів

Щоправда, уряд не прописав, якою має бути вартість пакета, тож тут підприємці ухвалюють рішення самостійно.

Контролювати виконання закону має Держпродспоживслужба. Штрафи за порушення – чималі: від 1700 гривень. Якщо ж упіймають удруге, заплатити доведеться понад 3 тисячі гривень, утретє – 8 з половиною.

Зверніть увагу! Штрафуватимуть того, хто розповсюджує. Мовиться про продавця чи підприємця.

Покупці до нових правил ставляться по-різному

В одному із супермаркетів звідусіль жовтіють таблички з ціною на поліетиленовий пакетик. Для деяких же покупців це не створює незручності, адже вони намагаються закуповуватись із багаторазовою торбинкою.

"Дуже супер. Шкода, що вони такі дуже дешеві. По 15 копійок. Але я думаю, що це дуже добре", – кажуть покупці.

Як супермаркети та ринки звикають до нових правил: дивіться сюжет 24 каналу



Утім не всі так утішені нововведенням. Думки покупців насправді різняться. Хтось ставиться негативно та нейтрально. Є й такі, які носять із собою власні пакети. "Маю свої й використовуватиму свої. З тканини", – запевняють вони.

У нас був трішки шквал негативу й критики. Проте думаю, що це лише на перших порах, а далі вже це мало б ввійти у звичку. Наразі ми на всі пластикові пакетики експериментально встановили ціну 15 копійок. Сергій Черешньовский Піар-менеджер мережі супермаркетів

На ринках ситуація інакша, аніж у маркетах

На ринках же не все так однозначно. Уряд ціни на пакетики не встановив. Не всі підприємці вже готові їх продавати. Під час експерименту пакет журналістам дають задарма. Продавчиня запевнила, що не знає про це нововведення.

Я, чесно кажучи, не дуже дивлюся телебачення, бо не маю часу. Проте чула, що таке мають ввести. Але чи воно зараз є, чи нема, чи ввели, чи не ввели – не знаю,

– наголосила вона.

В іншій частині ринку люди більш поінформовані. Деякі новому закону навіть раді. Там продавці кажуть, що ставляться позитивно вже давно. "У нас люди позитивні, емоційні й вони придумали, що так має бути. Усі мають торбиночки, сіточки, авоськи", – кажуть вони.

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Продавчиня вже й встановила на пакети тарифи: від 3 до 2 гривень. Те, що її колеги по цеху пакетики ще роздають за "дякую", каже, роблять це не зі зла.

"Не усвідомлюють, що вже є такий наказ. Може до них ще не дійшло. Із селів приїжджають. Може далеко. Може рано встали", – сказала продавчиня.

Як знайти заміну пластику

Замінити пластик не так аж складно. Це просто питання звички. Кажуть в організації "Нуль відходів Львів".

Почнімо з того, що найчастіше ми купляємо овочі або фрукти. Для них є сіточки. Вони вже продаються на касах супермаркетів або їх можна купити біля фруктів. Вони наявні вже з 2019 року. Як варіант, можна пошити сумочку самостійно. Любов Бокало Аналітикиня ГО "Нуль відходів Львів"

Українці відмовлятимуться від одноразових пакетів у 3 етапи. Зараз власне стартував перший. З 10 березня 2022 року тонкі пакети залишать лише для первинного фасування:

круп;

м'яса;

риби.

Із січня 2023 року про тонкий поліетилен можна забути. У продажу будуть лише біорозкладні пакетики. Проте й до цього звикнемо. Потрібно лише трохи часу та терпіння.