США передадут Украине почти 90 миллионов долларов на разминирование

Оккупанты на освобожденных территориях оставляют по себе огромное количество мин. Поэтому США выделили 89 миллионов долларов на помощь в разминировании.

Решение о выделении средств принял Госдеп США. Это самая большая программа США по разминированию в Украине.

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Как США будут помогать в разминировании

Средства от Госдепа будут направлены на оснащение и обучение 100 команд специалистов, которые будут проводить разминирование освобожденных от оккупантов территорий. Об этом журналистам сообщил американский чиновник.

Этот же чиновник сравнил программу по разминированию, которую внедряет США с усилиями Вашингтона по разминированию территорий Вьетнама, Камбоджи и Лаоса после американской войны в 60-70-х годах прошлого века.

США активно помогают Украине

8 августа СМИ сообщили, что США готовят выделение 4,5 миллиарда долларов в поддержку бюджета Украины в условиях войны. Эти средства поступят в наше государство транзитами через Всемирный банк. Первый и самый большой транзит в размере 3 миллиардов долларов наше государство должно получить уже в августе. Таким образом, экономическая помощь от США с начала полномасштабного вторжения составит 8,5 миллиарда долларов.

Буквально через менее часа США официально объявили о новом оборонном пакете помощи Украине на сумму 1 миллиард долларов. В рамках новой помощи Украина получит:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;

75 тысяч снарядов 155-мм артиллерии;

20 120-мм минометных систем и 20 тысяч снарядов до 120-мм минометов;

боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем NASAMS;

1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;

50 боевых машин пехоты;

противопехотные боеприпасы Claymore;

взрывчатые вещества C-4, взрывные боеприпасы и оборудование для взрыва;

медицинские принадлежности, включая аптечки первой помощи, перевязочные материалы, мониторы и другое оборудование.

Интересно – детали оборонной помощи США: смотрите видео