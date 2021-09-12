Новая проблема: к чему может прибегнуть Россия после запуска "Северного потока-2"

Российский "Газпром" может стремительно уменьшить объем транзита газа через газотранспортную систему Украины после запуска своего "Северного потока-2". И в этом для Украины есть дополнительные риски.

О них рассказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Это произошло во время его выступления на форуме YES 11 сентября.

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Запуск "Северного потока-2": новая угроза

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко рассказал, что после запуска "Северного потока-2":

Россия может резко уменьшить количество газа, который будет транспортировать через Украину.

В свою очередь это приведет к изменениям свойств газа.

И тогда к топливу будут вопросы уже у европейских операторов газотранспортных систем.

И будут возникать эти вопросы на западной границе Украины.

По словам Витренко, если "Газпром" не будет транспортировать газ в украинскую ГТС после запуска "Северного потока-2" – это "нам даже проще – ничего не надо выполнять". Хуже, если россияне прибегнут к другой тактике.

Если он ("Газпром" – 24 канал) будет давать какие-то небольшие объемы газа, или если очень сильно варьировать (один день максимум, а другой день, скажем, минимум) – то будут физические проблемы, как обеспечить транзит, необходимые физико-химические свойства газа, которые специфицированы согласно контракту между украинским оператором и операторами Словакии, Польши, Венгрии и так далее,

– признался Витренко.

Проще говоря, европейские операторы могут выдвинуть Украине претензии о нарушении условий контракта в части о физико-химических свойствах газа.

Что это значит? Что будет формироваться имидж Украины как ненадежного транзитера.

Юрий Витренко же подчеркнул, что эту проблему лучше решать заранее, а не тогда, когда она возникнет.

Последние важные новости о "Северном потоке-2"

Россия объявила о завершении строительства скандального газопровода "Северный поток-2".

В Госдепе заявили, что США продолжат сдерживание "Северного потока-2".

В Офисе Президента убеждены, что обещания США по "Северному потоку-2" должны "лечь на бумагу".

как видим, запуск "Северного потока-2" создаст не только прямые (потери заработка от транзита, усиление геополитической энергозависимости Европы от российского газа и тому подобное), но и косвенные угрозы для украинской экономики.