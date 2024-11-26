Новая процедура критичности предприятий: будут ли аннулированы бронирования, срок которых еще не истек

В Украине ввели новую процедуру критичности предприятий. Заместитель министра экономики Виктор Киндратив ответил, аннулируются ли действующие бронирования из-за этого.

Ранее распространяли информацию и о том, что бронирование получить будет невозможно, что тоже не соответствует действительности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Утратят ли силу бронирования

Заместитель министра экономики Украины заявил, что изменение процесса критичности не повлияет на действующие бронирования.

Если предприятие подтвердит свой статус критического, бронирования, срок действия которых ещё не истек, останутся в силе. Предприятие в момент получения статуса определяет, кого оно перебронирует, а кого нет.

Все действующие отсрочки и критичности будут действовать до 28 февраля. Предприятия должны в этот срок перепройти процедуру подтверждения своей критичности и перебронировать людей по новой процедуре.

Напомним, в Министерстве экономики ответили, потеряют ли бронь от мобилизации трудоустроенные после 18 мая 2024 года и какие сейчас условия бронирования.