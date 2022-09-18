Новая провокация в Еленовке: оккупанты заявили о гибели украинского военнопленного

Российские оккупанты издеваются и убивают наших военнопленных. Они устроили очередную провокацию.

Об этом сообщили российские пропагандисты. Преступление произошло в печально известной колонии в Еленовке, информирует 24 канал.

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В колонии погиб пленный

Российские пропагандисты пытаются оправдать смерть военнопленного. Они врут, что ВСУ обстреляли колонию в Еленовке.

Говорят, что один пленник погиб, еще 4 получили ранения. Таким образом, через эти провокации хотят дискредитировать доверие к Украине. Наши Вооруженные Силы никогда не стреляют по мирным людям, а тем более по своим товарищам, которые сейчас в плену у оккупантов.