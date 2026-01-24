Россия планирует бить по Украине запрещенными ракетами "Новатор": сможет ли наша ПВО перехватить их

Враг, вероятно, планирует применить по территории Украины новые крылатые ракеты "Новатор". Это оружие имеет большой радиус действия, поэтому важно понимать, способна ли украинская противовоздушная оборона его перехватить.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что "Новатор" – это крылатая ракета наземного базирования. Ее дальность позволяет атаковать любую точку Украины.

Способна ли ПВО Украины сбивать ракеты "Новатор"?

Роман Свитан считает, что у украинской ПВО не должно было бы возникнуть трудностей, чтобы противодействовать крылатым ракетам "Новатор", ведь наши защитники уже научились сбивать оружие подобного типа.

Учитывая новаторства, которые россияне сейчас могут использовать, то ничего нового для нашей противовоздушной обороны нет. Будет продолжаться стандартное уничтожение крылатых целей,

– сказал он.

Кроме ракеты "Новатор" россияне попытаются использовать и другие новые разработки с увеличенной дальностью. Однако, по словам военного эксперта, противодействовать этому также возможно.

Для этого Украина, вероятно, будет использовать зенитно-ракетные комплексы средней и большой дальности или истребители.

Во время последних атак россияне использовали "Циркон". Это проблемная ракета. Ее редко используют. Возникает впечатление, что это предсерийное испытание, ведь до сих пор продолжается усовершенствование механизмов наведения. Кстати, "Новатор" тоже может быть в режиме испытаний,

– заметил Свитан.

Он добавил, если это так, то ракета может быть не точной и, как следствие, очень опасной для жилых домов. Поэтому важно в ближайшее время соблюдать правила воздушной тревоги.

Какое Россия использует оружие по Украине?