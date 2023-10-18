Обо всех деталях 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Путин уже почти год играет новую для себя роль.

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Новая роль Путина

Как уже известно, Путина возле самолета встречал не лично Си Цзиньпин, несмотря на заявления диктатора об их тесных отношениях, а министр коммерции Китая. А уже непосредственно китайский лидер пожал Путину руку возле Дома народного собрания, где вместе с супругой поздравлял всех участников форума.

Показательным был момент, когда все участники конференции заходили через золотые двери. И это выглядело, что они приехали в гости к императору Си Циньпину. Но важно, что Путина он назначил "любимой женой". Он рядом с ним, он водил его за руку, на фото рядом ставят Путина. Значит, он – "любимая жена",

– отметил политтехнолог.

Интересный момент, когда во время рукопожатия Си Цзиньпина и Владимира Путина китайский лидер отвернулся спиной к россиянину и потащил его за руку в другое место.

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Вероятно, что Путин согласился на роль "любимой жены". Ведь, по словам Михаила Шейтельмана, сделал все, чтобы российская экономика на 100% зависела от Китая.

"Он поехал на поклон в Северную Корею, чтобы просить оружие, понимая, что он просит у помощника Си Цзиньпина. То есть он заранее соглашается на эту роль. Роль "первого при дворе". Он уже больше года осваивается в нем", – добавил он.

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