Про усі деталі 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Путін уже майже рік опановує нову для себе роль.
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Нова роль Путіна
Як уже відомо, Путіна біля літака зустрічав не особисто Сі Цзіньпін, попри заяви диктатора про їхні тісні відносини, а міністр комерції Китаю. А вже безпосередньо китайський лідер потиснув Путіну руку біля Дому народних зборів, де разом із дружиною вітав усіх учасників форуму.
Показовим був момент, коли всі учасники конференції заходили через золоті двері. І це виглядало, що вони приїхали в гості до імператора Сі Ціньпіна. Але важливо, що Путіна він призначив "улюбленою дружиною". Він поруч із ним, він приводив його за руку, на фото поруч ставлять Путіна. Отже, він – "улюблена дружина",
– відзначив політтехнолог.
Цікавий момент, коли під час рукостискання Сі Цзіньпіна та Владіміра Путіна, китайський лідер відвернувся спиною до росіянина і потягнув його за руку в інше місце.
Кадри візиту Путіна в Китай: дивитись відео
Ймовірно, що Путін погодився на роль "улюбленої дружини". Адже за словами Михайла Шейтельмана, зробив усе, щоб російська економіка на 100% залежала від Китаю.
"Він поїхав на поклон у Північну Корею, щоб просити зброю, розуміючи, що він просить у помічника Сі Цзіньпіна. Тобто він заздалегідь погоджується на цю роль. Роль "першого при дворі". Він уже більше року освоюється у ній", – додав він.
Візит Путіна до Пекіна: що відомо
- Візит до Китаю – друга поїздка Путіна за кордон після видачі ордеру на арешт Міжнародним кримінальним судом. Російському диктатору важливо показати, що він поки що існує на міжнародній політичній арені і може проводити переговори з лідерами.
- Відомо, що у перший день Путін провів перемовини з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Утім, їхня розмова – лише дипломатична складова і не варто очікувати якихось результатів.
- 18 жовтня Сі Цзіньпін особисто зустрівся з Путіним. Говорили про зовнішньополітичну координацію і продовження співпраці. Також наголошується на ще одній зустрічі тет-а-тет.