Про усі деталі 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Путін уже майже рік опановує нову для себе роль.

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Нова роль Путіна

Як уже відомо, Путіна біля літака зустрічав не особисто Сі Цзіньпін, попри заяви диктатора про їхні тісні відносини, а міністр комерції Китаю. А вже безпосередньо китайський лідер потиснув Путіну руку біля Дому народних зборів, де разом із дружиною вітав усіх учасників форуму.

Показовим був момент, коли всі учасники конференції заходили через золоті двері. І це виглядало, що вони приїхали в гості до імператора Сі Ціньпіна. Але важливо, що Путіна він призначив "улюбленою дружиною". Він поруч із ним, він приводив його за руку, на фото поруч ставлять Путіна. Отже, він – "улюблена дружина",

– відзначив політтехнолог.

Цікавий момент, коли під час рукостискання Сі Цзіньпіна та Владіміра Путіна, китайський лідер відвернувся спиною до росіянина і потягнув його за руку в інше місце.

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Ймовірно, що Путін погодився на роль "улюбленої дружини". Адже за словами Михайла Шейтельмана, зробив усе, щоб російська економіка на 100% залежала від Китаю.

"Він поїхав на поклон у Північну Корею, щоб просити зброю, розуміючи, що він просить у помічника Сі Цзіньпіна. Тобто він заздалегідь погоджується на цю роль. Роль "першого при дворі". Він уже більше року освоюється у ній", – додав він.

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