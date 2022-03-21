Новая схема корректировщиков: "благодетель" собирается отремонтировать разбитые окна
21 марта 2022 , 13:43Читати новину українською
Источник:SPRAVDI
Известно о новом хитром методе в социальных сетях, который начали использовать вражеские корректировщики.
Если видите в социальных сетях сообщение об Игоре или Иване, которого лично не знаете, но он предлагает бесплатно помочь с заменой выбитых стекол, то будьте внимательны и проверяйте информацию.
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Этот "благодетель" может задавать много разнообразных вопросов о вашем доме и все что расположено рядом.
Это может указывать на вражеского корректировщика огня, поэтому стоит быть внимательными и не помогать им уничтожать города.
Корректировщик огня / Фото с телеграм
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