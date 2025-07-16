Полгода спустя: Трамп наконец-то начинает что-то понимать

Анализировать новую схему, предложенную Трампом по поддержке Украины, с точки зрения влияния на войну – пока бесполезно, потому что мы еще ничего не получили. Вопрос номенклатуры и скорости поставок остается открытым, а именно это является ключевым с точки зрения влияния на войну.

А вот определенные нюансы наличия заявления анализировать уже можно и нужно. Об этом Николай Белесков пишет на своей странице в фейсбуке, информирует 24 Канал.

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Почему новые заявления Трампа воспринимают как большой успех?

Первое – это то, как воспринимается соответствующее заявление. После угроз и давления на Киев, а также намеков на возможность оставить Украину один на один с Россией, новые инициативы из Белого Дома воспринимаются как большой прогресс и успех, как в Европе, так и у нас.

Дональду Трампу 2.0. понадобилось почти полгода, чтобы прийти туда, где мы были. А именно к пониманию того, что другого варианта, кроме как оказывать помощь Украине и давить на Россию, нет, с точки зрения создания условий для договоренностей.

Но после почти полгода "fire and fury" (огня и ярости – 24 Канал) в отношении Украины новая инициатива США теперь воспринимается как великая благодать.

Второе – это то, что "США продают НАТО (Европе и Канаде) оружие, а те уже передают его Украине или компенсируют то, что сами до этого передали Украине". Таким образом Вашингтон дальше продолжает позиционировать себя как посредник в переговорах Украина – Россия.

Третье – это присутствие генсека НАТО в Белом Доме. Это все фактически о новом трансатлантическом соглашении между США и Европой, где Европа берет на себя прямо и косвенно большую ответственность за свою безопасность и безопасность Украины. То есть после угроз и намеков в сторону НАТО Трамп хочет показать, как все координируется с союзниками по Альянсу, а сам Альянс снова очень ценен и важен.

Все это в совокупности хорошо ложится в идеологию America First, что можно продавать избирателям на промежуточных выборах 2026 и 2028 годов.

Однако это все не воспринималось бы как большой прогресс и успех без нагнетания первых полгода администрацией Трамп. Хороший пример того, что можно совершенно по-разному воспринимать одни и те же вещи, в зависимости от смены декораций и контекста.

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