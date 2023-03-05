В Киеве установили новую систему оповещения: видео и все о ее особенностях

В пятницу, 3 марта, в Деснянском районе Киева протестировали новую систему оповещения воздушной тревоги. Планируется, что в столице будет установлено 630 таких точек.

Первые 15 точек оповещения уже протестовали в Деснянском районе столицы. Через две недели добавят еще 12. Всего в Деснянском районе предусмотрено установить 47 точек оповещения. А всего по Киеву – 630.

Смотрите также В Киевской области прогнозируют штормовые ветры: возможны проблемы со светом

Особенности новой системы оповещения

По данным КМВА, новая система оповещения об угрозах гарантирует:

индивидуальные оповещения на каждый громкоговоритель в отдельности;

уведомление о конкретном характере угрозы;

мгновенная обработка и подача сообщений;

гарантированная доставка звукового сигнала во все уголки города;

полностью автономная работа с резервированием;

многоуровневую систему диагностики и мониторинга для заблаговременной идентификации возникновения нештатной ситуации и выполнения превентивного обслуживания.

Эта система очень надежно защищена. Она не боится влияния внешних факторов, ни блекаута, потому что полностью автономна. Имеет несколько каналов связи и будет работать в самых экстремальных ситуациях. Систему уже протестировали в Деснянском районе – там установили 15 громкоговорителей,

– Сергей Попко, начальник КМВА.

Также отмечается, что новая система позволяет выполнить адресное (индивидуальное для каждого громкоговорителя) уведомление граждан в зависимости от типа чрезвычайной ситуации, ее масштаба и прогноза развития.

В качестве образца взяты системы, работающие в США, Германии и Польше.

Все что известно о новой системе – смотрите в видео