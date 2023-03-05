В Киеве установили новую систему оповещения: видео и все о ее особенностях
Источник:КМВА
В пятницу, 3 марта, в Деснянском районе Киева протестировали новую систему оповещения воздушной тревоги. Планируется, что в столице будет установлено 630 таких точек.
Первые 15 точек оповещения уже протестовали в Деснянском районе столицы. Через две недели добавят еще 12. Всего в Деснянском районе предусмотрено установить 47 точек оповещения. А всего по Киеву – 630.
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Особенности новой системы оповещения
По данным КМВА, новая система оповещения об угрозах гарантирует:
- индивидуальные оповещения на каждый громкоговоритель в отдельности;
- уведомление о конкретном характере угрозы;
- мгновенная обработка и подача сообщений;
- гарантированная доставка звукового сигнала во все уголки города;
- полностью автономная работа с резервированием;
- многоуровневую систему диагностики и мониторинга для заблаговременной идентификации возникновения нештатной ситуации и выполнения превентивного обслуживания.
Эта система очень надежно защищена. Она не боится влияния внешних факторов, ни блекаута, потому что полностью автономна. Имеет несколько каналов связи и будет работать в самых экстремальных ситуациях. Систему уже протестировали в Деснянском районе – там установили 15 громкоговорителей,
– Сергей Попко, начальник КМВА.
Также отмечается, что новая система позволяет выполнить адресное (индивидуальное для каждого громкоговорителя) уведомление граждан в зависимости от типа чрезвычайной ситуации, ее масштаба и прогноза развития.
В качестве образца взяты системы, работающие в США, Германии и Польше.
Все что известно о новой системе – смотрите в видеоЛюбопытно! В Киеве вечером 4 марта сильно ухудшилась погода. Порывы ветра превратились в снежную метель, также киевляне видели молнию и услышали гром.
Звуки грома даже вызвали панику у некоторых жителей столицы, ведь он нетипичен для такой погоды и напоминает звуки взрывов.