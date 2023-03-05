Перші 15 точок оповіщення вже протестували у Деснянському районі столиці. За два тижні додадуть ще 12. Загалом у Деснянському районі передбачено встановити 47 точок сповіщення. А всього по Києву – 630.

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Особливості нової системи оповіщення

За даними КМВА, нова система оповіщення про загрози гарантує:

індивідуальні оповіщення на кожен гучномовець окремо;

повідомлення про конкретний характер загрози;

миттєва обробка та подача повідомлень;

гарантована доставка звукового сигналу до всіх куточків міста;

повністю автономна робота із резервуванням;

багаторівневу систему діагностики та моніторингу для завчасної ідентифікації виникнення нештатної ситуації та виконання превентивного обслуговування.

Цю систему дуже надійно захищено. Вона не боїться впливу зовнішніх факторів, ні „блекауту“, бо повністю автономна. Має кілька каналів зв’язку і тому працюватиме у найекстремальніших ситуаціях. Систему вже протестували у Деснянському районі – там встановили 15 гучномовців,

– Сергій Попко, начальник КМВА.

Також зазначається, що нова система дозволяє виконати адресне (індивідуальне на кожен гучномовець) сповіщення громадян у залежності від типу надзвичайної ситуації, її масштабу та прогнозу розвитку.

За зразок взяті системи, що працюють у США, Німеччині та Польщі.

Все що відомо про нову систему – дивіться у відео

Цікаво! У Києві ввечері 4 березня сильно погіршилася погода. Пориви вітру перетворилися на снігову заметіль, також кияни бачили блискавку і почули грім.

Звуки грому навіть викликали паніку в деяких жителів столиці, адже він нетиповий для такої погоди і нагадує звуки вибухів.