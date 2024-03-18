Единая система видеонаблюдения: будет ли полиция следить за всеми украинцами через камеры

Министерство внутренних дел Украины запустило "МВД Подкаст", где объясняет важные для общества темы. В первом прямом эфире заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко и заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов рассказали, будет ли МВД следить за каждым гражданином.

Недавно, а именно 20 февраля, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о видеонаблюдении в публичных местах. Людей обеспокоила эта инициатива, и они активно задавали вопросы правоохранителям в соцсетях. Именно на эти вопросы представители МВД и дали ответ в подкасте. Читайте детали на 24 Канале.

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Что даст закон о видеонаблюдении

В Украине более 50 тысяч камер, часть из них принадлежит частным фирмам. Есть определенная интеграционная платформа, которая объединяет все камеры, она эффективна примерно на 30 процентов. То есть фактически единая система уже существует, но благодаря закону камеры в общественных местах можно будет подключить к единой системе видеонаблюдения. Информация будет собираться в метаданные, которые будут храниться на серверном оборудовании определенное время.

Сейчас частные фирмы хранят информацию по своему усмотрению, у некоторых не хватает серверных мощностей для хранения, некоторые отказываются предоставить видеоданные или уничтожают сервер (хотя это единичные случаи). Пока нет закона, этот вопрос не регулируется. И получается так, что за людьми уже следят, но это никак не нормировано.

Следует уточнить, что речь только об уличных камерах в местах общего пользования, а не о видеонаблюдении в закрытых помещениях. Поэтому, по словам Леонида Тимченко, некорректно говорить о том, что полиция будет следить за активистами, журналистами, оппозиционными политиками.

"Подразделения Нацполиции имеют непосредственный доступ к 37 тысячам камер. Их используют для обеспечения публичной безопасности и установления правонарушителей. Конечно, эти данные используют и следователи как доказательство преступной деятельности или административных правонарушений. Это объективные данные, которые помогают очень быстро создать ориентировку и задержать преступника по горячим следам", – говорит заместитель главы Национальной полиции Украины Андрей Небытов.

Будет ли полиция следить за всеми

Несмотря на то что на улице много камер, правоохранители, конечно же, не будут наблюдать за тем, как каждый украинец ходит за хлебом. В полиции заверили: будут следить за публичной безопасностью.

Когда человек выходит на улицу, безусловно, он сразу попадает на камеры. Однако под сбор информации в первую очередь подпадают граждане, которые находятся в розыске или совершили правонарушения. Нас не интересуют добропорядочные люди, которые также ходят и находятся там, где установлены камеры видеонаблюдения,

– отметил Леонид Тимченко.

То есть речь именно о правонарушителях. Поэтому единая система видеонаблюдения нужна прежде всего для того, чтобы эффективно и быстро выявлять преступников.

Система "Безопасный город", "Безопасный регион" – это прежде всего один из компонентов обеспечения комфортной жизни и безопасной среды, объясняет Андрей Небытов.

В качестве примера он привел ситуацию в Фастове. Когда там установили редкие камеры с функцией распознавания лица, это помогло раскрыть убийство. Жертва преступления и убийца не были знакомы, их конфликт возник из-за собаки. Именно благодаря камере удалось установить личность преступника, а также найти окровавленные вещи, которые он уже хотел уничтожить.

Камеры помогли следователям и в Кривом Роге, где произошло ограбление с изнасилованием. Оперативники быстро смогли выяснить, кто виновен в преступлении, и задержали этого человека.

Эффективно ли видеонаблюдение во время войны

В начале полномасштабного вторжения на Киевщине камеры видеонаблюдения фиксировали преступления россиян. Впоследствии, просматривая записи, правоохранители и работники СБУ получили неопровержимые доказательства военных преступлений оккупантов. Теперь российских военных можно привлечь к ответственности.

Сейчас систему в Киевской области восстановили, к ней имеют доступ Силы безопасности и обороны.

Кто будет иметь доступ к камерам и насколько защищена система

Доступ к камерам есть только у должностных лиц. Если же кто-то из них сольет что-то в сеть или СМИ, можно установить, кто именно это сделал.

Транслировать в режиме онлайн данные с камер никто не будет. Те трансляции, которые есть сейчас в интернете, – не те камеры, которые принадлежат МВД или правоохранительным ведомствам. А вот камеры, которые фиксируют перемещение техники или объекты критической инфраструктуры, блокируют.

Обезопасить систему от российских хакеров должны логирование и сложный пароль. Программное обеспечение и серверное оборудование, которое изготовлено в России или в странах – партнерах России, не будут использовать. Территориальным общинам предоставят определенные рекомендации по закупке серверного оборудования.

Какие персональные данные собирает камера

В полиции говорят, что речь идет об образе гражданина или автотранспорта. Там шутят: данные о кредитной истории, ДНК, отпечатки пальцев или сетчатку глаза камера не собирает. Более того, правоохранители заметили, что смартфоны собирают значительно больше данных, чем уличная камера.

Данные, полученные камерой, можно будет использовать для выписывания штрафов за нарушение правил дорожного движения, в том числе и пешеходами. Но ресурсов полиции не хватит, чтобы прислать штраф каждому, кто перебежал дорогу в неустановленном месте. Впрочем, видео детально изучат, если речь идет о серьезном ДТП с последствиями.

Превращается ли Украина в Китай с тотальной слежкой

Украине не хватает камер. Их должно быть больше, в том числе и в школах.

В Лондоне 620 тысяч камер, из них 15 тысяч в метро, а по всей Украине только 37 тысяч. За день человека в столице Великобритании фиксирует около 300 камер.

В Китае 200 миллионов камер, это больше всего в мире. На втором месте – США. Много камер и в странах Европы, это гарантирует безопасность, а не создает ограничения.