Новая стратегическая концепция НАТО: Альянс назвал Россию главной угрозой безопасности

Лидеры НАТО согласовали новую Стратегическую концепцию и дальнейшие планы. Альянс также пришел к выводу, что Россия является самой большой угрозой в евроатлантическом регионе.

Так, лидеры НАТО убеждены, что Россия является "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе".

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Действия России беспокоят Альянс больше

В Альянсе отметили, что Россия пытается устанавливать влияние и прямой контроль над другими странами с помощью принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии. При этом страна-агрессор использует обычные, кибер- и гибридные средства против стран-членов НАТО и международных партнеров.

Принудительная военная позиция Кремля, его риторика и доказанная готовность применить силу для достижения своих политических целей подрывают международный порядок, основанный на определенных правилах. Также Альянс беспокоит тот факт, что Россия модернизирует свои ядерные силы и угрожает их применением.

Она (Россия – 24 канал) направлена на дестабилизацию стран на нашем Востоке и Юге. На крайнем Севере ее способность сорвать подкрепление союзников и свободу судоходства через Северную Атлантику является стратегическим вызовом для НАТО. Вооруженное наращивание Москвы, в том числе в Балтийском, Черном и регионах Средиземного моря, а также ее военная интеграция с Беларусью бросают вызов нашей безопасности и интересам,

– говорится в тексте Альянса.

Украина важна: вторжение России изменило все

В НАТО подчеркнули, что захватническая война России против Украины нарушила мир и серьезно изменила среду безопасности. Жестокое и незаконное вторжение России, неоднократные нарушения международного гуманитарного права и ужасные зверства российской армии повлекли за собой невыразимые страдания и разрушения.

Сильная независимая Украина является жизненно важной для стабильности евроатлантического пространства. Поведение Москвы отражает модель агрессивных действий России против своих соседей и более широкого трансатлантического сообщества. Мы также сталкиваемся с постоянной угрозой терроризма во всех его формах и проявлениях. Повсеместная нестабильность, растущая стратегическая конкуренция и прогрессирующий авторитаризм бросают вызов интересам и ценностям Альянса,

– подчеркнули в НАТО.

Коротко о новой стратегии НАТО

29 и 30 июня главы государств и правительств союзников НАТО собрались вместе в Мадриде и одобрили новую стратегическую концепцию. Новая стратегическая концепция альянса подтверждает, что его ключевой целью является:

сдерживание и оборона;

предупреждение кризисов и управление ими;

кооперативная безопасность.

В связи с последними событиями, прежде всего действиями России. НАТО планирует значительно усилить учения и силы сдерживания и обороны, обязуясь защищать друг друга в случае нападения. Для усиления сил обороны НАТО будет постоянно следить за ситуацией на суше, на море и в воздухе, усилив комплекс противовоздушной и противоракетной обороны. Также отмечается, что пока в мире будет существовать ядерное оружие, НАТО останется ядерным альянсом, чтобы иметь силу сдерживания.

Позиция сил сдерживания и обороны НАТО базируется на соответствующей комбинации возможности ядерной, обычной и противоракетной обороны, дополненные космическими и кибер-возможностями. Члены Альянса договорились продолжать повышать коллективную готовность к любым угрозам, в частности: наращивать силы, оперативность, интеграцию и способность к развертыванию.

Наше четкое видение: мы хотим жить в мире, где суверенитет, территориальная целостность, права человека и международное право уважаются, и каждая страна может выбрать собственный путь, свободный от агрессии, принуждения или подрывной деятельности. Мы работаем со всеми, кто разделяет эти цели. Мы выступаем вместе, как союзники, чтобы защищать нашу свободу и вносить вклад в более мирный мир,

– подчеркнули в НАТО.

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