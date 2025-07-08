В Украине ввели новую структуру МИДа: Сибига рассказал об изменениях

С понедельника, 7 июля, в Украине введена новая структура Министерства иностранных дел. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Андрей Сибига.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление дипломата. По его словам, нововведения соответствуют реалиям войны и лучшим европейским и мировым дипломатическим практикам.

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Что известно об изменениях в структуре МИД

В 2024 году Владимир Зеленский определил одним из приоритетов реформирования МИД, а также обновление и усиление украинской дипломатии. После длительной подготовительной работы в ведомстве возобновили практику проведения Коллегии и на первом ее заседании утвердили новую структуру.

Департамент международной безопасности и обороны Украины

Отныне в министерстве не будет департамента разоружения. "Это было давно, но когда-то такое подразделение действительно существовало. Украина больше никогда не будет разоружаться. Поэтому в современной структуре будем иметь Департамент международной безопасности и обороны Украины", – написал Сибига.

Изменения в региональных департаментах

Среди региональных департаментов будут: первый и второй европейские, департаменты Латинской Америки и Карибского Бассейна, Азии и Тихого океана, Ближнего Востока и Северной Африки, Африки и региональных африканских организаций. Это приведет структуру МИД в соответствие с европейскими стандартами и практиками.

Кроме того, управления США и Канады отсоединят от Департамента Латинской Америки и Карибского бассейна, поскольку это отдельное направление работы, которое не может "смешиваться" с латиноамериканскими делами.

Введение функционального распределения заместителей

Отныне в ведомстве будут первый заместитель, который будет курировать наиболее ответственные направления, заместитель министра по вопросам европейской политики, заместитель министра по международной безопасности, заместитель министра по глобальным вопросам и публичной дипломатии и заместитель министра – CDTO по цифровизации.

Важно, что специальный представитель теперь будет только по вопросам Африки. Ближний Восток и Северная Африка (так называемый регион MENA) "отсоединяют" в отдельный департамент.

Новые отдельные управления

Например, управление недружественных стран, которое будет курировать первый заместитель. Туда будут входить не только Россия, но и ее приспешники, такие как Северная Корея или Беларусь. Речь идет не о двусторонних отношениях, а о противодействии угрозам.

Центральная Азия будет выведена в отдельное управление, что свидетельствует об отдельном внимании.

Создают также отдельное управление санкционной политики, что позволит консолидировать процессы и повысить эффективность санкционной работы. "Сейчас много задач как по усилению давления, так и по координации элементов различных пакетов, синхронизации, анализа соблюдения санкционных режимов, закрытия путей их обхода и т.д.", – отметил Сибига.

Департамент экономической дипломатии и восстановления будет заниматься не только открытием новых рынков и содействием украинским экспортерам и привлечением инвестиций, но и процессами привлечения международной поддержки в восстановлении Украины.

Как свидетельство приоритетности пути к вступлению в Альянс – отдельное управление НАТО от департамента Европейского Союза.

Департамент мирового украинства и гуманитарного сотрудничества

Если раньше МИД имело управление зарубежного украинства, то теперь – отдельный департамент мирового украинства и гуманитарного сотрудничества. Это подтверждает важную роль и приоритетность развития связей и взаимодействия с глобальным украинским сообществом.

Департамент международного права и международно-правового противодействия агрессии будет заниматься в частности привлечением России и россиян к ответственности за совершенные зверства.

HR-служба будет называться департаментом персонала и будет сфокусирована прежде всего на привлечении новых кадров и создании мотивации.

Кроме того, Государственное учреждение "Украинский институт" и Дипломатическую академию Украины имени Г. Удовенко планируют превратить в полноценное высшее учебное заведение.

Появятся также такие отдельные подразделения – отдел кибердипломатии и сектор инноваций и искусственного интеллекта.

Все эти решения являются результатом тщательной и системной работы. Они продиктованы потребностями военного времени,

– подытожил Сибига.

Напомним, ранее Зеленский поручил украинской дипломатии провести "месяц давления на Россию" для ограничения способности страны-агрессора производить средства террора.