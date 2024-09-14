Меньше времени на уничтожение: Братчук отметил особенность запуска вражеских "Шахедов"

В ночь на 14 сентября Россия снова атаковала Украину дронами-камикадзе, запустив более 76 "Шахедов". Благодаря эффективной работе Воздушных сил ВСУ было уничтожено 72 ударных БПЛА, из которых 32 – в пределах Южных регионах.

В эфире 24 Канала представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил, что враг меняет тактику атак дронами-камикадзе и пытается придумывать что-то новое.

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"Без особых деталей, чтобы россияне не понимали, что мы знаем, но одну из них могу отметить. Сейчас оккупанты пытаются запускать часть "Шахедов" на достаточно низкой высоте. Это уменьшает сектор обстрела и соответственно остается меньше времени, чтобы уничтожить его", – сказал Братчук.

Враг не достиг целей

Враг пытается атаковать прежде всего критическую и энергетическую инфраструктуру. А также продолжает пытаться пробить нашу оборону портовой и припортовой инфраструктуры не только в Одессе, а в Измаильском районе Одесской области.

На Николаевщине и Днепропетровщине украинские военные ликвидировали по одному вражескому беспилотнику, на Херсонщине – 3. 27 "Шахедов" этой ночью сбито на территории морских ворот Украины – Одесского и Измаильского районов. Враг также пытался атаковать юг области.

Боевая работа высокоэффективная, ведь если бы даже половина из этих 27 дронов долетела до своих целей, то я думаю, что сегодня мы бы говорили совсем о других последствиях,

– отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

Самое главное нет жертв. Однако из-за падения обломков повреждены жилые дома в пригороде Одессы, Одесском и Измаильском районах. Также обломки сбитых дронов повредили автомобиль, приусадебные участки.